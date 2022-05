Avec le soleil, la saison des barbecues est lancée en Dordogne

Les températures vont dépasser les 30 degrés ce week-end en Dordogne. Et qui dit chaleur, dit bronzette, baignade... Et barbecue !

Météo France annonce des températures dignes d'un mois de juillet ce week-end en Dordogne. Il va faire 32 degrés samedi, et même jusqu'à 34 degrés à Terrasson dimanche. C'est le moment de ressortir les barbecues du garage, la saison des grillades est officiellement lancée.

Sur le marché de Ribérac, Patrick Joubert a déjà vendu presque tout son stock de brochettes. Avec des températures pareilles, depuis quelques semaines, la demande explose. Saucisses, merguez, ventrèche... Christine a du mal à choisir. Finalement, ce sera entrecôte. Elle en prend deux belles, pour dimanche midi. "On va faire griller tout ça au bord de l'eau, sur un petit îlot, le barbecue nous attend", dit-elle en souriant. Ils seront six autour de la table de jardin dimanche, une vingtaine jeudi prochain.

Nous on grille tout, même le poulet, on le grille !

Derrière elle, Christophe prend trois brochettes, et du boudin. "C'est bon le boudin au barbecue, ça change, avec une petite compote de pommes", explique-t-il. Bruno le regarde du coin de l'œil. Il adore ça. "Nous on grille tout, même le poulet, on le grille", dit-il en rigolant. Mais ce qu'il préfère, c'est la viande rouge : la basse-côte, l'entrecôte. Avec juste une pointe de sel et un tour de poivre.

Et puis il y a les palais encore plus aventureux. Céline par exemple. Elle a pris de la truite pour dimanche. "J'adore l'odeur du poisson grillé. Comme à la plage", plaisante-t-elle. Il faudra l'accompagner de quelques légumes, des pommes de terre et une sauce à l'ananas. "C'est parti, on a moins de six mois pour en profiter, il faut se donner à fond !"

Avec tout ce qui se grille, il y a l'embarras du choix. © Radio France - Jeanne de Butler