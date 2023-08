Avec le tourisme et les nouveaux arrivants, Marseille est-elle méconnaissable ?

A Marseille, des coins paradisiaques aux allures de village et aux décors de bord de mer, il y en a sur tout le littoral : de L'Estaque, jusqu'aux Goudes en passant par Malmousque, la Pointe-Rouge et même les cabanons de Sormiou et Morgiou.

Tous ces quartiers marseillais ont leur âme et leur identité. Sauf que le boom du tourisme et l'arrivée massive de néo-marseillais depuis le Covid-19 ont un peu "malmené" cette ambiance village sur la côte.

"L'âme du quartier est complètement partie"

Endoume et ses plages accessibles facilement depuis le centre-ville de Marseille en ont subi les frais. "Avant ici, il y avait des bars de quartier, on a grandi ensemble, on se connaissait tous, raconte Serge. Maintenant, l'âme du quartier est complètement partie à cause de nos Parisiens, nos chers bobos", déplore-t-il.

A Malmousque, les pierres sont prises d'assaut par les touristes et les locaux pour profiter de la mer toute la journée et au coucher de soleil. © Radio France - Juliette Pierron

Selon le site immobilier meilleursagents.com, le prix des appartements a augmenté de 45% en 5 ans à Endoume. "Si bien, que les enfants de ceux qui vivaient ici ont dû partir", explique le natif de Marseille qui a toujours vécu au Vallon des Auffes juste à côté.

"Plus de monde certes, mais plus de rentrée d'argent pour Marseille"

Bruno lui n'est pas tout à fait d'accord. Il confectionne des virées touristiques "typiques" et sur-mesure. Né en Provence et à Marseille depuis ses sept ans, il n'a pas l'impression que les quartiers-villages ont "perdu leur âme" : "Oui, ça change forcément, mais il y a toujours cet aspect "typique" propre à chacun."

Il le concède, "le prix de l'immobilier a explosé", notamment à cause de la mise en location saisonnière sur la plateforme Airbnb. Mais il le voit positivement : "Ca permet de débloquer des budgets pour réhabiliter certains bâtiments, faire de Marseille une belle ville. Le tourisme, c'est le moyen qui est donné pour réaliser tout ça."

A Sormiou, un "village" qui n'a pas bougé depuis le début du XXe siècle

lIl y a peut-être un de ces "villages" qui résiste encore et toujours à l'envahisseur, c'est la calanque de Sormiou. La raison? Impossible d'acheter ou de construire un nouveau cabanon. Les 110 déjà présents appartiennent tous à une même société, la SCI Marie de Sormiou, du nom de la première propriétaire de ce terrain dans la calanque. Depuis le XIXe siècle, tous les locataires se transmettent ces précieux cabanons de parents à enfants. "Ca nous protège, explique Laurent un cabanonier qui passe tous ses étés ici, on est toujours avec les mêmes voisins"

A Sormiou, la plage principale est prise d'assaut par les touristes en plein mois d'août. Hors saison estivale, elle est bien plus vide. © Radio France - Juliette Pierron

Alors même si certains locaux qui vivent ici depuis des générations se sentent "envahis" par les touristes, ils ne restent qu'une journée. Toutes les places au paradis sur la longue durée sont prises dans cette calanque.

Dans d'autres, il est possible d'être propriétaire mais pas à n'importe quel prix. Un cabanon à Morgiou coûterait 300 000 euros à peu près, selon Laurent et ses voisins de cabanon.