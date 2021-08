Avec les fortes chaleurs, des étudiants rendent visite aux personnes âgées isolées à Nîmes

Jusqu'au 15 septembre, le plan canicule est activé à Nîmes. Pendant tout l'été, les personnes de plus de 75 ans inscrites sur le registre canicule reçoivent la visite d'étudiants qui leur rappellent les gestes à adopter pour se protéger de la chaleur. Fin juillet 2021, 732 personnes étaient inscrites contre 624 l'été précédent. Certaines d'entre elles bénéficient également de la livraison d'un colis alimentaire. C'est le CCAS (centre communal d'action sociale) de la ville de Nîmes qui coordonne cette action. Une dizaine d'étudiants sont recrutés pour appeler régulièrement ces personnes et leur rendre visite, si besoin. "Différents critères entrent en compte pour mesurer leur isolement explique Mélanie Raynaud, conseillère en économie sociale et familiale au CCAS. Savoir s'il y a des services d'aide à domicile, des infirmiers. En fonction des appels de courtoisie que les étudiants passent, on organise des visites à leur domicile. On peut aussi faire intervenir des travailleurs sociaux pour mettre des choses en place et faciliter leur maintien à domicile."

"Les températures élevées fragilisent les personnes âgées"

La situation de ces personnes âgées se complique avec les fortes chaleurs. Les températures élevées les fragilisent. "_L'été, certains proches aidants sont aussi en vacances ce qui accentue leur isolement_. Il est donc nécessaire d'être là." Chaque jour, un planning de visites est mis en place avec les étudiants. "On leur demande si elles n'oublient pas de s'hydrater, si elles boivent régulièrement témoigne Samia, 19 ans. Moi avant ça, je ne pensais pas tellement aux personnes âgées. De voir qu'une petite visite d'une heure, ça leur fait énormément plaisir, j'ai l'impression de me rendre utile." "Elles sont très aimables de faire ça pendant leurs vacances" apprécie Marthe, 98 ans. En dehors de son aide à domicile et d'une infirmière, la vieille dame ne voit pratiquement personne. "Deux de mes fils sont décédés, ma fille a fait un AVC et ne peut donc pas m'aider et le dernier de mes fils s'est volatilisé. Je suis toute seule."

Reportage chez Marthe, 98 ans Copier

Un isolement qui s'est accru depuis la crise sanitaire.

La petite heure passée avec les étudiants représente donc une bouffée d'air pour ces personnes âgées, isolées chez elles. "Il y a des personnes absolument seules qui mettent trois jours pour se relever quand elles tombent confie Hakima, 22 ans. Quand on va les voir, elles nous disent, heureusement que vous êtes là, personne ne pense à moi." Depuis l'épidémie de Covid, la situation a empiré. "Certaines personnes nous disent qu'elles ont peur et qu'elles n'osent plus sortir. Et c'est encore pire avec ces fortes chaleurs." Ce vendredi, les températures avoisinaient les 40 degrés dans le Gard.