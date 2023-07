Avec les fortes chaleurs, l'association Sakado récolte des gourdes isothermes pour les sans-abris

"Il y a urgence". Pascal Parrot est le coordinateur de l'association Sakado. Depuis 18 ans ils fournissent des kits d'objets indispensables en période hivernale aux sans-abris. Mais avec les fortes chaleurs de l'été, l'Hérault qui passe en vigilance orange canicule, ils ont aussi décidé d'agir en cette période. Ils souhaitent récolter des gourdes isothermes auprès des habitants de Montpellier et son agglomération pour permettre aux sans-abris d'avoir de l'eau fraîche tout au long de la journée. "La canicule va s'installer dans les prochains jours. Cela veut dire que celles et ceux qui vivent 24h/24 dans la rue vont encore plus souffrir que nous autres qui avons la possibilité de nous mettre au frais dans nos logements."

"Cela peut sauver des vies"

"Une gourde isotherme ça permet de conserver l'eau au frais pendant au moins huit heures. L'eau fraîche fait baisser la température corporelle. Cela peut sauver des vies. Ce n'est pas dans quinze jours ni dans trois semaines qu'on en a besoin, c'est maintenant que ça se joue", explique Thierry Teulade, le président de l'association*. "Des gourdes isothermes de 75 centilitres, c'est l'idéal,* renchérit Pascal Parrot. On va les distribuer tout de suite après aux sans-abris dans le centre-ville de Montpellier pour commencer, en maraude, mais aussi dans les autres villes de l'Hérault." D'autres départements se mobilisent, comme le Gard et le Vaucluse.

"L'été c'est une période où même les sociétés et les associations d'entraide sont en vacances. Et c'est normal. Mais les personnes qui sont dans la rue, elles, ne sont pas en vacances. Elles subissent encore plus cette difficulté à l'hygiène et à l'eau fraîche", se désole le coordinateur de l'association. Pour le moment, la distribution n'a pas encore commencé. "Nous attendons d'avoir une centaine de gourdes pour débuter les maraudes, ça devrait arriver bientôt", se réjouit Thierry Teulade.

Comment donner une gourde isotherme ?

Si vous voulez faire un don, rendez-vous aux maisons des services à la personne ADMR pour déposer vos gourdes. Il y en a plusieurs dans Montpellier et dans les communes de la métropole. L'association se charge ensuite de les récolter et de les redistribuer aux sans-abris.

L'année dernière, pour leur première campagne, l'association Sakado avait récupéré, récolté et distribué 800 gourdes.