Avec les fortes chaleurs, le masque de moins en moins supportable au Mans

Le soleil tape, faisant grimper le mercure, ce lundi au Mans. Le visage rougi et les gouttes de sueur qui perlent sur le front, Elise marche à toute vitesse et sous son masque, elle suffoque. "Cela devient insupportable, témoigne la jeune femme, j'avoue que dès que je peux je l'enlève, mais je le remets quand il y a du monde." Monica aussi peine à garder le masque dans la rue. "On étouffe, ce n'est plus comme en hiver. Il fait chaud et j'ai vraiment la sensation de ne plus respirer", reconnaît-elle. Cette Mancelle le concède à son tour : par moment, elle enlève le masque.

Pourtant, pour Odile, tomber les masques c'est faire une croix sur deux ans d'effort pour lutter contre la pandémie. "Je préfère être un petit plus sécuritaire, plutôt que de me précipiter sur les restaurants et le retrait du masque", explique-t-elle.

Une prudence de mise

Malgré les bons chiffres de l'épidémie en Sarthe, où le taux d'incidence est passé sous la moyenne nationale (46 cas pour 100.000 habitants contre 47), le médecin généraliste, Emmanuel Charrié, l'un des responsables du centre de vaccination de Sillé-le-Guillaume, appelle à rester vigilants. "Même en Sarthe où la vaccination fonctionne bien, seuls 20% des adultes ont reçu leurs deux doses. Cela signifie que 80% peuvent encore transmettre le virus."

Pour lui, le retrait du masque ne doit avoir lieu que sous certaines conditions : en extérieur, dans le respect des distanciations physiques.