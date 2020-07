Avec les nageurs sauveteurs de la SNSM à Saint-Martin de Bréhal : "il faut avoir les yeux partout"

Les nageurs sauveteurs de la SNSM sont une centaine venus de toute la France, à surveiller le littoral manchois tout l'été, d'Urville à Carolles. C'est un job d'été sympa, bien payé -entre 1500 et 1800 euros par mois- mais aussi exigeant : tous ont suivi une formation de plusieurs mois et passé des examens; de secouriste notamment.

Savoir nager, c'est bien , mais ça ne fait pas tout. Il y a beaucoup de logistique à régler explique Léo Jean-Joachim, adjoint au chef de poste à Saint-Martin-de-Bréhal, à côté de Granville : "le matin on prépare tout le matériel, le bateau, le paddle, l'appareil en cas d'arrêt cardiaque et quand c'est fait on commence à surveiller"

Des nageurs sauveteurs de la SNSM surveillent la plage de Saint-martin de Bréhal dans la Manche en juillet 2020 © Radio France - Jacqueline Fardel

Mer calme ne veut pas dire sans danger

A Saint-Martin-de-Bréhal, ils sont 8 à se relayer pour la surveillance de la plage de 11h à 19h, et il ne faut rien lâcher explique Roxane Murcia, chef de secteur pour Granville, y compris quand l'eau est calme et le ciel tout bleu, en mer, il y a des risques. " Par exemple aujourd'hui il fait chaud, les gens ici ne sont pas habitués alors on fait de la prévention. Et là on a aussi des vents de terre, qui peuvent entraîner les enfants avec leur bouée vers le large "

Il faut avoir les yeux partout, c'est ça le principe du métier : d'anticiper, de faire de la prévention pour éviter l'intervention, et s'il doit y en avoir une, d'être le plus efficace possible. Roxane Murcia, chef de secteur à Granville

la vigie du poste de secours de la SNSM face à la plage de Saint Martin de Bréhal, à côté de Granville © Radio France - Jacqueline Fardel

On est donc loin du surveillant tranquille sur la plage à faire bronzette, précise Dominique Thoral, en charge à la SNSM des nageurs sauveteurs. "C'est un job sympathique -être dehors sur une plage ce n'est pas désagréable- mais ce n'est pas un job de tout repos, il faut être très attentif toute la journée."

La SNSM qui recrute déjà pour l'été prochain. Pour devenir nageur sauveteur, il faut s'y prendre dès septembre pour s'inscrire, auprès du centre de formation de Saint-Martin-de-Bréhal.