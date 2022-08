Avec Les Petits Frères des Pauvres de Tours, des personnes âgées isolées partent en vacances

Les deux minibus sont partis ce mercredi 30 août à 13h. À bord, sept bénévoles de l'association Les Petits Frères des pauvres à Tours et sept personnes qu'ils suivent à l'année et à qui ils offrent des vacances. Une semaine en Bourgogne, dans l'une des 20 propriétés que la structure comporte en France, grâce à des donations.

Parmi eux, Alice est sans aucun doute la plus impatiente de tous. À 85 ans, elle va vivre les premières vacances de sa vie. "Je suis sûre que je vais ramener de beaux souvenirs car je ne suis jamais partie. Ni à la mer ni ailleurs. Ma mère avait 16 enfants et pas de voiture. Comment vouliez-vous qu'on fasse ?"

Les faire sortir du quotidien

La vie ne l'a ensuite pas épargnée. Alice s'est mariée à un homme violent, qui la battait "tous les jours" et avec qui elle est restée 40 ans. Aujourd'hui, ses deux enfants ne lui parlent plus. "C'est comme ça... Même quand je les appelle et que je sais qu'ils sont chez eux, ils raccrochent." Les Petits Frères des Pauvres sont aujourd'hui, en quelque sorte, sa seule famille et la venue des bénévoles, une fois par semaine à son domicile, sont une réelle bouffée d'oxygène. "Heureusement qu'ils sont là car je n'ai qu'eux."

Au programme de ce séjour en Bourgogne : balade en bateau sur la Saône, visites des Hospices de Beaune et de haras. "Il faut les faire sortir du quotidien, de cette solitude qui les pèse, explique Luc Bonnefond, le président des Petits Frères des Pauvres à Tours. C'est un moment hors du temps pour eux. Ils sont heureux et nous aussi, de les voir comme ça. En général, c'est le retour qui est dur. C'est pour ça que l'on fait un pique-nique la semaine qui suit, pour ne pas que ce soit trop brutal." Un autre séjour est d'ores et déjà programmé par l'association, en bord de mer, en mai prochain.