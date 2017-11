Avec les Promeneurs du Net, la Caf de la Dordogne s'adresse directement aux jeunes via Internet

Les promeneurs du Net répondent à toutes les questions des jeunes via Internet. Une initiative de la Caisse d'Allocations Familiales qui vient d'être mise en place pour toucher les 11/17 ans. 80 % d'entre eux sont aujourd'hui connectés.

Ils ne sont que 4 promeneurs du Net en Dordogne. Une expérimentation de la Caisse d'Allocations Familiales de la Dordogne qui existe déjà dans la Manche avec une soixantaine de promeneurs du Net. Ils répondent quotidiennement aux interrogations des jeunes sur les réseaux sociaux comme Facebook et Facebook Messenger.

Une vingtaine de jeunes déjà connectés

Une vingtaine de jeunes sont aujourd'hui connectés avec Arnaud Zani, animateur multimédia au centre social et culturel de Marsac-sur-l'Isle et promeneur du Net. Sur Messenger, la messagerie instantanée de Facebook, il dirige les adolescents qui ont des interrogations et de leur ouvrir des structures de proximité. "Le jeune qui s'ennuie pendant les vacances scolaires peut être orienté vers le Centre Information Jeunesse et bénéficier de dispositif tel que « sac à dos » et monter lui même son projet", explique l'animateur.

Les promeneurs du Net proposent des solutions concrètes aux jeunes Copier

La Caf cherche d'autres promeneurs du Net avec pour objectif de couvrir toute la Dordogne. Pour se connecter, il faut se rendre sur le site Internet promeneursdunet.fr