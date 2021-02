VIDÉO - Avec les réseaux sociaux "il n'y a plus de règles sur ce qui est vrai et faux", déplore Barack Obama

"Il n'y a plus de règles convenues sur ce qui est vrai et faux". À l’occasion de la sortie du premier tome de ses mémoires Une terre promise (Fayard), l’ancien président américain et prix Nobel de la paix, Barack Obama est revenu sur France Inter sur les défis auxquels est aujourd'hui confrontée la démocratie américaine. Interrogé sur l’irruption de centaines de militants pro-Trump dans le Capitole le 6 janvier dernier, l'ancien chef de l'État a pointé la responsabilité des réseaux sociaux et plateformes en ligne.

"Un des défis qui, je pense, a en partie abouti au 6 janvier, c'est que le pouvoir des mots a en partie été compromis par les changements du paysage médiatique", a-t-il expliqué. "Dans les années 70 encore, vous aviez trois stations de télévision et elles respectaient toutes certaines règles sur ce qui était vrai et ce qui était faux. Aujourd'hui, vous avez un millier de plateformes, et il n'y a plus de règles convenues sur ce qui est vrai et ce qui est faux (...) Et donc vous avez pu voir un président, Donald Trump, qui n'a pas été inquiété pour avoir menti tout le temps", a déploré l'ancien chef de l'État. "Et c'est, je pense, le plus grand danger actuel pour la démocratie" a-t-il regretté, appelant à "être vigilants et faire mieux, travailler plus dur et ne pas tenir la démocratie pour acquise."

"Nous ne pourrons pas revenir à une époque où il n'y avait que quelques arbitres de la vérité, à moins de recourir à un modèle à la Chinoise, ce qui serait très dangereux. Le remède serait pire que le mal", a-t-il développé. "Mais nous devons trouver les moyens de tenir les entreprises de réseaux sociaux responsables de la manière dont nous faisons la différence entre réalité et fiction. Entre ce qui est une opinion et ce qui est manifestement vrai."

L'ancien président américain a également plaidé pour un rapprochement entre les citoyens et leurs dirigeants. "Nous avons tendance à mettre nos dirigeants sur un piédestal, à créer une distance et ce que je veux faire c'est suggérer que dans une démocratie nous devons réduire cette distance. Notre salut ne vient pas d'un seul grand dirigeant qui est extraordinaire et qu'il faut suivre aveuglément. Mais plutôt d'une citoyenneté bien informée à laquelle nous participons tous."