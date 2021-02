Avec les vacances d'hiver, les réservations reprennent doucement dans les gîtes de l'Hérault

Les vacances d'hiver ont débuté le 6 février 2021, pour les habitants de la zone A. Depuis, les gîtes du Domaine de Selhac, à Frontignan (Hérault) reçoivent quelques réservations. Ce week-end des samedi et dimanche 14 février 2021, les quatre maisonnettes affichaient complet.

Philippe, Marie-Béatrice et leurs deux enfants, originaires de la Vallée du Rhône, sont venus passer le week-end. D'habitude, pendant les vacances de février, ils partent en montagne pour skier. À cause de l'épidémie de Covid-19, les remontées mécaniques sont fermées. Alors ils ont réservé à la dernière minute pour partir à Frontignan. "On n'était pas parti de chez nous depuis cet été, explique Philippe, le papa. On avait besoin de prendre un peu l'air dans un autre environnement."

C'est vrai que ça n'a pas la même saveur parce que, normalement, quand on est en vacances, on se lève tard et on profite du soir. Là... On décolle plus tôt pour être rentrés pour 18h, avant le couvre-feu. Mais ça fait du bien - Philippe, vacancier.

Philippe et Marie-Béatrice sont tous les deux fonctionnaires territoriaux. Avec le coronavirus, ils télétravaillent. "J'étais déjà en vacances la semaine dernière, et c'était très étrange d'être à la maison, raconte la maman de 56 ans. J'avais envie d'allumer mon ordinateur pour travailler."

"Avant, il y avait une différence entre les périodes actives, avec le travail, le lycée, les activités ; et les vacances. Aujourd'hui, la frontière n'est plus aussi nette" - Marie-Béatrice, vacancière. Copier

Leur fille, Eugénie, est lycéenne. Elle prépare son bac blanc de français. Avec le couvre-feu à 18 heures, les sorties ne se résument qu'à aller au lycée. "Je vais au lycée, je fais mes devoirs, je vais me coucher et le lendemain je recommence, énumère la jeune fille de 16 ans. Ça commence à devenir une routine et c'est pesant. Donc ça fait du bien de changer d'air."

Les propriétaires des gîtes comptent sur l'été prochain

Depuis le début des vacances d'hiver, la propriétaire des gîtes du Domaine de Selhac reçoit quelques réservations. "Les clients réservent à la dernière minute, note Marie Sala, ce n'était pas le cas avant, ça devient une tendance. Mais je préfère, car je n'aime pas annuler et rembourser. L'affluence n'est pas énorme mais ça commence à revenir, sourit-elle. On va dire que c'est un frémissement!" Pour le moment, son carnet de commandes est vide pour le printemps. "Je ne compte pas sur les ponts du mois de mai, mais j'espère que les gîtes seront remplis cet été."

À Teyran, Pierre Cleroux partage cet espoir. Pendant ces vacances d'hiver, son gîte est lui aussi occupé. "C'est une cliente fidélisée qui est venue d'Alsace pour trois semaines et que je connais depuis deux ou trois ans, explique le propriétaire de 71 ans. Heureusement que les habitués sont là car, pour l'instant, je n'ai aucun nouveau client."

Éprouvés par les restrictions liées au Covid-19, les vacanciers ont besoin de souffler. Copier