Avec leurs vieux fourgons, les commerçants des marchés toulousains s'inquiètent de la ZFE

Il suffit de regarder les pare-brises des fourgons et autres fourgonnettes, sur la place Saint-Aubin de Toulouse, où se déroulé le marché du dimanche. Des vignettes Crit'Air 4 (désormais interdites, sauf dérogations), voire pas de vignettes du tout. Même si certains véhicules semblent quasi neufs, on ne peut pas dire que les commerçants ambulants aient encore basculé pleinement dans la ZFE, la Zone à Faible Emissions qui entre progressivement en vigueur à Toulouse.

D'ailleurs, ils ont obtenu une dérogation de trois ans pour se préparer au changement, et s'équiper de nouveaux véhicules moins polluants. Mais c'est une vraie contrainte pour beaucoup, notamment pour Pierre et son camion pizza, un vieux Renault Master avec 400.000 kilomètres au compteur. Depuis Verfeil, le pizzaiolo s'installe sur les marchés toulousains depuis vingt ans : "Le Cristal, Saint-Aubin, Matabiau... Toute la semaine je suis dans Toulouse", explique-t-il.

Mais sous sa casquette, Pierre s'inquiète : "le jour où vous interdisez les camions sur Toulouse, il n'y a plus de marché en ville. Il n'y aura que trois camions aux normes, et encore !"

Trois ans de dérogation

Même si les commerçants ambulants ont obtenu trois ans de dérogation, le temps de se retourner, changer de camion est un vrai investissement. Gustave est rempailleur de chaises, il vient de Montauban (Tarn-et-Garonne), et il a sauté le pas, non sans mal : "ça y est, c'est fait. Mais c'est très cher ! J'ai vendu le mien et j'en ai acheté un nouveau... mais j'ai du reprendre un crédit !" Et le commerçant trouve cette ZFE injuste : "celui qui a de l'argent pourra en changer, mais celui qui n'en a pas beaucoup ? Il va être obligé de fermer sa boutique !"

Même son de cloche pour Didier, le voisin d'un jour de Gustave. Lui vient de Cazères (Haute-Garonne) pour vendre espadrilles et babouches. Son fourgon Toyota a 27 ans et 500.000 kilomètres, "mais il marche comme une montre" selon le sexagénaire.

Aujourd'hui, Didier est désemparé : "Il y a déjà des frais pour venir, car avec le litre d'essence à deux euros, ça fait cher l'aller-retour. Et aujourd'hui on nous oblige à changer un camion qui marche bien. Or, sur les marchés, on est tous des petits commerçants, on est pauvres ! Et on ne peut pas rouler avec du neuf".

Didier vit la ZFE comme un "drame", financier mais aussi écologique. Il préférerait qu'on laisse les camions "aller jusqu'à leur fin de vie" avant d'imposer un changement, plutôt que d'utiliser des ressources pour en construire des neufs.