La nouvelle éco : ce Tarnais veut redonner confiance à tous les lycéens fâchés avec les maths

Basé à Aussillon, Roger Brault est un as de l’enseignement des maths. Agrégé, il a enseigné au lycée, à la fac. Il a également été directeur de collections pour des manuels scolaires chez Hachette et Bordas. Et depuis quelques temps ce professeur a lâché ses classes pour lancer une start up : Etudier en confiance.

Sur une plateforme, il propose du soutien scolaire à distance. Il a développé des centaines d’exercices basés sur la méthode de Singapour. Une méthode qui utilise la répétition et qui permet de ne jamais mettre les élèves en échec. Pour les secondes par exemple, il a enregistré plus de 350 exercices en vidéo pour leur permettre de comprendre les leçons qu'ils n'auraient pas comprises.

Une des spécificités de Mathego c’est que la plateforme a été conçue en collaboration avec des associations qui travaillent avec des personnes en situation de handicap. Elle est donc accessible à des personnes sourdes, malentendantes, dyslexique ou atteinte de troubles autistiques.