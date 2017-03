Avec Mélanie, la jeune trisomique qui va présenter la météo, les personnes handicapées espèrent être plus visibles

Elle va accomplir son rêve, mardi soir... Mélanie, une jeune trisomique de 21 ans, va présenter la météo sur France 2. Les associations et les proches des personnes handicapées s'en réjouissent : et si cela contribuait à faire changer le regard sur le handicap ?

En France, 18% des habitants souffrent d'un handicap - handicap physique, mental, visible ou invisible... Cela représente 12 millions de personnes. Et si on considère les proches, les aidants, les bénévoles des associations et les professionnels du secteur, ce sont près de 30 millions de personnes qui sont concernées, de près ou de loin, par le handicap.

L'urgence aujourd'hui, pour les associations, est de faire changer les mentalités face au handicap.

Un espoir pour des milliers de personnes

Le défi relevé par Mélanie va peut-être y contribuer. Cette jeune trisomique de 21 ans a lancé un appel sur Facebook pour réaliser son rêve : présenter le bulletin météo à la télévision. Elle a été repérée par France 2, et elle va effectivement présenter la météo mardi soir à 20h35.

Pour l'UNAPEI, l'union nationale des associations de parents d'enfants inadaptés, l'aventure de Mélanie "offre un espoir à des milliers de personnes en situation de handicap, qui sont encore trop souvent invisibles".

Croyez-y !

Le message est clair, pour l'association : "Vous aussi, vous pouvez... Si vous y croyez assez fort".

Et c'est parce qu'il y a cru que Benoît, un jeune vauclusien trisomique de 35 ans, a fait le Dakar. Il a intégré un équipage du rallye, en 2009 et il est allée jusqu'au bout de son rêve. "Il en est revenu transformé", raconte sa maman, Marie.

"Pendant le Dakar, Benoît s'est senti comme les autres. Quand il est revenu, il voulait vivre et travailler comme tout le monde. Ça a été dur, mais il a fini par être embauché dans un restaurant. Ça fait deux ans et ça se passe très bien". (Marie)

Marie, la maman de Benoît Partager le son sur : Copier

Mais avant d'en arriver là, la route est souvent longue et semée d’embûches pour les personnes handicapées et leur famille. Eugénie Bourdeau en sait quelques chose : sa fille Lucile, âgée de 14 ans, est autiste. Et en ce moment, elle ne bénéficie d'aucune prise en charge :

"Lucile est sur liste d'attente pour intégrer un institut spécialisé, elle reste donc à la maison. Le handicap, on le vit au quotidien, du matin au soir. Moi, je cherche des solutions immédiates, sans me projeter, pour tenir le coup."

Eugénie, maman de Lucile Partager le son sur : Copier

Eugénie, comme Marie, souhaite que le handicap soit mieux pris en charge. C'est aussi ce que demande une quinzaine de personnalités, dans une "lettre ouverte aux candidats à la présidentielle".

Les signataires demandent, entre autres, une revalorisation de l'allocation adulte handicapé (plafonnée à 808 euros pour une personne seule, c'est en dessous du seuil de pauvreté). Ils veulent aussi la création de solutions d'accueil innovantes, et une meilleure intégration à l'école et dans le monde du travail. Le chanteur Grand Corps Malade, le réalisateur Dominique Farrugia ou encore l'athlète Marie-Amélie Le Fur font partie des signataires.

