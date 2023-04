Avec sa base de maintenance de Ouistreham, le parc éolien du Calvados sous haute surveillance

Deux semaines après l'implantation au large de Courseulles-sur-Mer de la sous-station électrique, une plateforme grande comme un demi-terrain de foot, c'est ce mardi la base de maintenance qui a été inaugurée à Ouistreham. Un bâtiment de 4 millions d'euros situé à la pointe de l'avant-port, sur un terrain spécialement conçu pour l'accueillir.

Cette base sera un élément clé de la construction et de la gestion du parc éolien. Une centaine de personnes y travaillera au quotidien à partir de 2024, dès lors que l'érection des 64 éoliennes débutera au large des côtes du Bessin. En attendant, des équipes sont déjà à pied d'œuvre pour assurer la sécurité du chantier.

"On surveille que les bateaux restent à distance réglementaire du poste électrique que l'on vient d'installer". Mathieu Stolz est directeur de construction du parc éolien. Face aux nombreux écrans du poste de surveillance, il explique la minutie et l'importance du travail des coordinateurs maritimes.

"Une équipe pilote et surveille 24h sur 24 et 7 jours sur 7 les opérations avec les radios utilisées pour contacter les bateaux mais aussi le CROSS, la capitainerie, la SNSM, toutes les institutions qui s'occupent de la sécurité en mer", Mathieu Stolz, directeur de construction du parc éolien

Dans la salle de surveillance du chantier, deux coordinateurs maritimes s'affairent à garantir la sécurité du chantier, et plus tard, du parc éolien en mer. © Radio France - Boris Letondeur

Dans cette salle équipée de matériel dernier cri, on se croirait dans la tour de contrôle du Cross Jobourg, à la Hague. Deux coordinateurs maritimes y travaillent le jour. L'un est Français, l'autre est anglais, les deux communiquent dans la langue de Shakespeare, car le chantier et le futur parc éolien se situent dans une zone de navigation internationale. Le trafic y est très dense, et l'enjeu de sécurité est de taille.

"Il faut s'entraîner, valider les procédures. Avant que le parc entre en fonctionnement, les équipes seront complètement entrainées et là, dès à présent, grâce à tout un système mis en place, avec des chiens de garde, avec des procédures d'alerte, les gens font très bien leur travail. Ils continuent de s'entrainer car le but est d'éviter une catastrophe. Entrainement difficile, guerre facile : c'est l'adage que je demande à tout le mode de respecter". Marc Véran, préfet maritime Manche-Mer du Nord

L'objectif est que les équipes soient fin prêtes pour 2024, lorsque les premières éoliennes seront implantées en mer. La date de mise en service du parc éolien est, quant à elle, prévue pour le premier semestre 2025.