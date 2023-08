Avec ses 31 boulangeries, Bergerac est l'une des villes les plus boulangères de France

On a rarement du mal à trouver du pain à Bergerac ! En tout cas bien moins que dans d'autres villes de France, et particulièrement en Dordogne. Avec ses 31 boulangeries implantées sur la commune, elle est la 21ᵉ ville de France avec le plus de boulangeries par habitant, à en croire l'étude de "Smappen", une plateforme de cartographie et géomarketing. À Bergerac, il y a une boulangerie pour 809 habitants. C'est une pour 820 à Paris.

Beaucoup de boulangerie et du bon pain

"On trouve toujours des boulangeries ouvertes et même accessibles le dimanche à Bergerac" reconnait Virginie, souvent en vacances ici au mois d'août. "On trouve très facilement et de bonne qualité en plus" selon Sébastien, en sortant d'une boulangerie dans le centre-ville, ce dimanche vers 12h30. Florence Malgat, élue au commerce à la Ville de Bergerac, se dit "fière" de ce classement, "on est dans une région où les gens mangent beaucoup de pain ! Il y a une demande énorme alors l'offre est énorme aussi".

Périgueux également dans le classement

Jean-Abel vient de région parisienne, il sait qu'il trouvera du pain à toute heure, ou presque, à Bergerac, et en plus de bonne qualité "c'est à mourir ! Si les gens veulent du bon pain, il faut qu'ils viennent l'acheter ici" recommande-t-il.

Fanny ne partage pas le même avis. Elle habite à Bergerac depuis une vingtaine d'années, mais elle ne s'y retrouve pas " Il y a peut-être beaucoup de boulangers par habitant, mais la qualité du pain n'est pas nécessairement au rendez-vous. Pour trouver un bon pain au levain, c'est compliqué !"

Périgueux occupe la 42ᵉ place de ce classement, avec 34 boulangeries. Soit une boulangerie pour 879 habitants.