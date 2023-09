Avec son hangar tout neuf, l'aéro-club de Châteauroux va décoller

Le nouveau hangar sera deux fois plus grand que l'ancien. Les 1300 m² du nouveau bâtiment permettront d'héberger de nouveaux avions, mais surtout de préparer l'avenir. Il sera doté d'installations modernes, comme un nouveau bureau des pilotes, un lieu indispensable pour préparer les vols dans de bonnes conditions, mais aussi des panneaux photovoltaïques ou encore une pompe à essence "en libre-service" à l'attention des pilotes de passage.

Pour le président de l'aéro-club Bruno Barraud, "l*e hangar va servir pour héberger les avions : des avions du club, mais aussi des avions privés. Quand on passe le brevet, très souvent, on a envie de s'acheter un avion. On doit pouvoir les accueillir dans le hangar de l'aéro-club, si possible."*Les locaux tout neufs vont d'ailleurs permettre aux avions en carbone des championnats de France de voltige d'être hébergé.

Mais le projet va plus loin, explique Bruno Barraud "dans la réalisation du projet, on change de station essence d'avitaillement. (l'avitaillement veut dire le ravitaillement des avions en carburant.). N'importe qui passerait autour de Châteauroux-Villers, qui aurait besoin de carburant pourra le faire demain, puisqu'on aura un système de carte bancaire et d'automates qui sera à disposition. On pourra également héberger les avions."

Selon lui, les ambitions de l'aéro-club vont trouver un espace pour se réaliser. "On a les J.O. l'année prochaine. Si on est prêt à pouvoir accueillir des avions légers, on sera là. Ce sont des privés en général, ça peut être aussi des avions d'affaires qui emmènent des chefs d'entreprise à droite ou à gauche, qui ont besoin de ça en vol. Des gens qui, comme moi, font de l'aviation légère, qui vont de point en point pour se déplacer à La Rochelle. En 1 h, on fait La Rochelle - Châteauroux."

L'aéro-club possède trois "avions-école" et l'achat de deux nouveaux avions est dans les tuyaux. Les baptêmes de l'air constituent d'ailleurs la principale ressource de cette association de passionnés. Du reste, la possibilité d'acquérir un avion électrique est étudiée de très près, en tout cas, les locaux le permettront grâce aux panneaux photovoltaïques.

Des panneaux photovoltaïques pour préparer l'avenir.

L'installation de ces panneaux va permettre aussi à l'aérodrome de prendre les virages écologiques et technologiques de l'aéronautique. Les panneaux photovoltaïques vont permettre d'accueillir des avions électriques. Bruno Barraud président de l'aérodrome de Chateauroux-Villers prépare donc l'avenir. "Il paraissait logique qu'on s'intéresse au photovoltaïque... Peut-être pour un futur avion électrique. C'est dans les tuyaux, comme ça, on est prêt. On aura le bâtiment pour pouvoir l'acquérir. Quand on aura le hangar, on essaiera la "pipistrelle", un modèle d'avion électrique. On doit être un peu précurseurs nous aussi à l'aéro-club et montrer l'exemple."

Ce projet est financé par Châteauroux Métropole, à hauteur d'1,3 million d'euros, "l'aérodrome permettra à l'aéro-club de se développer, mais il appartient à la métropole. Il est public," précise Michel Georjon vice-président de Châteauroux métropole chargé des équipements.