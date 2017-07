Avec son port de plaisance, Saverne développe le tourisme fluvial

Le port de plaisance de Saverne fait le plein depuis le début de l'été. Depuis que la ville a repris la gestion en 2013, il a été transformé et les touristes s'y arrêtent plus souvent pour naviguer sur le canal de la Marne au Rhin.

Le port de plaisance de Saverne, situé en face du château des Rohan, peut accueillir jusqu'à 80 bateaux (hors péniche hôtel). Et c'est le rush depuis le début de l'été. La fréquentation a augmenté de 20% en juin par rapport à l'an dernier.

En 2013, la ville de Saverne a repris la gestion et l'animation du port qui avant étaient déléguées aux loueurs de bateaux Nichols depuis 25 ans. L'objectif était de booster la fréquentation du port. Le pari est donc réussi. 3.000 bateaux se sont amarrés au port l'an dernier. La clientèle est en majorité étrangère avec surtout des allemands et des suisses. L'activité du port a un impact sur le commerce local à Saverne. Un plaisancier dépense en moyenne 32 euros par jour(hors frais d'amarrage) pour la nourriture et les loisirs.

Le parcours sur le canal de la Marne au Rhin © Radio France - Lucile Guillotin

Il faut en moyenne une journée de navigation pour faire Strasbourg / Saverne, avec une vitesse maximale de 8 km/h.