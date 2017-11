Avec Toussaint, la fin de la saison des chrysanthèmes à Alès

La fin de la saison pour Yvon Gaillard, horticulteur à Alès. De ses serres sortent quelques 14.000 pots de chrysanthèmes qu'il commercialise des deux cotés du Rhône en passant par le Gard, la Lozère et même la Corse. Une très belle fleur à qui colle malheureusement cette image de fleur des morts.

Qui dit Toussaint dit immanquablement Chrysanthèmes. La fleur des morts. A Alès, il y a Yvon Gaillard et sa femme Christine, plus d'un demi siècle qu'ils sont horticulteurs. Toussaint est une grosse période pour le couple. De leurs terres sortent quelques 14.000 pots que le couple plante mi-avril pour les commercialiser des deux cotés du Rhône en passant par le Gard, la Lozère, la Drome et même la Corse. C'est la fin de la saison. Il ne reste que peu de pots à vendre avant la ruée dans les cimetières. Cimetières, à Alès, Nîmes ou Florac, devant lesquels on trouve déjà beaucoup de ses fleurs à la vente.

Au début du 20é, les dames les portaient à la boutonnière. Puis il y a eu la "der des der" et l’érection dans chaque village de France de monuments aux morts et mi-novembre il n'y avait que les chrysanthèmes pour les fleurir.

Au tout début du 20é siècle, le chrysanthème était une fleur d’agrément. Une très belle fleur. Une fleur impériale au Japon. Puis, il y a eu la première guerre mondiale. Dans chaque village, un monument aux morts et des chrysanthèmes pour rendre hommage aux poilus tombés pour la France. Encore maintenant, dit Yvon Gaillard, nous en vendons aux associations qui entretiennent cette mémoire. En même temps, le chrysanthème est une belle fleur. Même si les communes en prennent pour fleurir leurs ronds points, cela ne passe pas dans le grand public. C'est dommage. Le chrysanthème reste la fleur des morts.

C'est un gros travail, on ne compte pas les heures mais c'est un travail de passion pour satisfaire la demande du public.

Yvon Gaillard, ébéniste à l'origine, s'est lancé avec sa femme Christine dans l'horticulture depuis plus de cinquante ans. Il s'est pris de passion pour cette fleur. Il en cultive près de 150 espèces dans ses serres d'Alès. Il en existe des milliers d'autres. Un gros travail qui débute en avril pour s'achever à Toussaint.

