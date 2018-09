Charleville-Mézières, France

Un carrefour dangereux, un nid-de-poule, une chicane gênante... Velobs est un site internet et une application mobile qui permet aux cyclistes de signaler sur une carte les aménagements dangereux pour les deux-roues et à proposer des améliorations (une zone vélos au pied de tel feu rouge, une voie dédiée dans telle rue, etc).

Vélobs, une plateforme entre cyclistes et services techniques - Capture d'écran - Ma Ville à Vélo 08

Dans les Ardennes, l'association Ma Ville à vélo 08 vient d'adopter cet outil déjà utilisé à Toulouse, à Montpellier et à Aix-en-Provence et en test à Lyon.

Un échange direct avec les services municipaux

102 observations ont déjà été répertoriées sur le territoire des 3 premières communes partenaires (Charleville-Mézères, Sedan et Villers-Semeuse). Ces informations remontent directement aux services techniques des collectivités volontaires qui répondent au cas par cas. Trois cas ont fait l'objet d'une réponse dans les Ardennes : l'un est réalisé, les deux autres feront l'objet de travaux déjà programmés. 99 signalements restent à examiner.

Pour guider ses choix en matière d'aménagements cyclables, la Ville de Charleville-Mézières compte également demander aux postiers de faire remonter leurs expériences de cyclistes sur leurs tournées quotidiennes.