Avenir de l'héliport de Paris : la réduction du trafic à l'étude pour 2024

L'héliport Valérie André dans le XVe arrondissement de Paris voit quelques 7.000 vols décoller par an, militaires mais aussi commerciaux. En 2024, la concession accordée par l'État à aéroport de Paris se termine. Les riverains veulent profiter de cette date pour obtenir la fin de l'activité du site, mais les autorités s'y opposent.

ⓘ Publicité

Qu'ils vivent du côté d'Issy-les-Moulineaux ou de Paris, les riverains partagent le même sentiment : "on ne s'habitue pas au bruit. On croit que l'on va s'y faire. Mais c'est faux". Yasmina, qui habite entre Javel et Balard, n'entend plus rien chez, elle, quand les hélicoptères tournoient au-dessus de son immeuble : "ils survolent régulièrement nos logements ; c'est très impressionnant, surtout quand ils volent bas, ils font vibrer les murs et les fenêtres. C'est assourdissant et angoissant en même temps". Même ses chats ne s'habituent pas au vrombissement : "ils vont aussitôt se cacher. Moi-même, je suis en panique".

Impossible de faire la grasse matinée le week-end

Absa, elle, est encore plus impactée : elle habite la résidence des Frères Voisins, de l'autre côté du périphérique et de l'héliport. Elle se plaint de les entendre davantage le week-end. "Impossible de faire la grasse matinée. On les entend dès 8 heures parfois", déplore-t-elle. Sa voisine Dominique surenchérit : « C’est le dimanche qu’il y en a plus : des voyages incessants, surtout quand il fait beau. Des vols touristiques !". Quant à la sieste des enfants en journée, "il faut oublier" relève Absa, maman de deux enfants de 2 et 4 ans. Dominique, elle, est grand-mère et regrette de ne pouvoir profiter du parc Suzanne Lenglen, qui jouxte l'héliport : "C'est à chaque fois un bruit abominable quand je m'y promène avec mes petits enfants, et ça sent fort le kérosène".

Fanny, vit là depuis 40 ans. 40 ans qu'elle est "abrutie" par le bruit dit-elle. Elle montre la vue, sur les toits de Paris et du ministère de la Défense, depuis son séjour, au 11è étage : "Vous voyez, j'ai une belle porte-fenêtre, mais je ne peux pas l'ouvrir quand il fait beau. C'est impossible à cause du bruit des hélicoptères. J'ai même l'impression qu'ils vont rentrer dans mon salon, parfois ! Ils sont tellement proches et tellement bas que je pourrais faire coucou au pilote". Elle s'interrompt... "Voyez ! il y en a encore un qui vient de démarrer ! Et en plus, ils mettent du temps avant de décoller. Ils font tourner le moteur un bon moment, et ça fait caisse de résonnance entres les immeubles".

Fanny voit passer une vingtaine d'appareils en moyenne par jour... des vols commerciaux, sanitaires et régaliens. À défaut de les voir disparaître totalement, elle aimerait au moins qu'ils se réduisent considérablement. "Ç_a fait longtemps que nous luttons. Depuis 20 à 30 ans ! Mais ça n’aboutit pas." _

L'héliport réduit de moitié au profit du Parc Suzanne Lenglen

Une réunion était organisée, fin septembre, par les pouvoirs publics, à l'attention des riverains, portant sur l'avenir de l'Aquaboulevard. Ils en ont profité pour interroger sur l'avenir de l'héliport : "O_n nous a promis que tous les vols commerciaux seraient supprimés"_ précise Dominique avant d'ajouter dubitative "en principe..."

Ces riverains ont le soutien d'un élu : Philippe Goujon, maire du XVe, qui déjà en 2010 demandait la fermeture de l'héliport de Paris : "J'avais réussi à obtenir de l'Etat que la décision de fermer l'héliport soit annoncé et il était prévu qu'il recherche quatre à cinq sites pour créer des hélistations autour de Paris. Ils avaient été identifiés. L'Etat reconnaissant qu'il valait mieux répartir le trafic d'hélicoptères dans le grand Paris." Mais le projet n'a pas abouti et en 2015, et l'Etat a finalement refusé la fermeture considérant le site comme indispensable à la région parisienne.

Philippe Goujon a poursuivi son combat : "j'étais le seul, aux côtés des riverains à dénoncer les nuisances qu'il génère. Il est implanté en plein cœur de ville, et quand un hélicoptère décolle ou atterrit, ce sont 200.000 personnes qui l'entendent. Cela représente également une pollution atmosphérique à cause du carburant que les appareils répandent".

Depuis la ville de Paris s'est ralliée à lui. Ce qui a permis quelques avancées : "L'Etat accepte de réduire l'emprise au sol d'un peu moins de la moitié du site qui s'étend sur sept hectares. La zone restituée à la ville permettrait d'agrandir le parc Suzanne Lenglen" explique Philippe Goujon. Pas sûre pour l'instant que le trafic soit réduit pour autant de moitié. Les négociations se poursuivent. Le maire du 15è demandent une meilleure répartition du trafic commercial : "Il n'est pas pertinent de faire atterrir tous les hélicoptères au même endroit, dans le 15è, alors que beaucoup d'hommes d'affaires se rendent à la Défense, au Nord-Est de Paris, etc... il vaut donc mieux installer trois ou quatre plateformes autour de la capitale afin de mieux répartir le trafic".

Le trafic aérien de l’héliport de Paris en quelques chiffres

L'héliport Valérie André, qui est sur le territoire parisien, accueille des vols régaliens (armée de l’air, gendarmerie nationale et sécurité civile), des vols de service public notamment de secours médical héliporté et des vols commerciaux (déplacements privés, baptêmes de l'air, vols touristiques).

L'Etat, par la voie de la préfecture d'Île-de-France, fait savoir que le trafic a considérablement baissé après 1990 : "De 31 500 vols en 1990, il est passé à 20 000 en 1993, entre 10 à 13 000 entre 1998 et 2013, 9.000 en 2019 pour atteindre 7 300 mouvements en 2021". Soit une baisse de 20 % avant et après la pandémie de Covid.

En 2021, les vols commerciaux ou privés ont représenté 67 % du trafic de l'héliport, contre 33 % de vols de services publics (selon les données d'ADP).

L'Etat relativise par ailleurs les nuisances sonores que génère l'héliport : "Selon des données Bruitparif de 2019, la population exposée du fait de l’activité de l’héliport à des niveaux supérieurs à 55 décibels (en indice Lden) est de l’ordre de 100 personnes. A titre de comparaison, la population francilienne exposée à un même niveau de bruit aérien est de l’ordre de 300 000 personnes, et 8 millions et 1,4 million de Franciliens sont concernés par des niveaux comparables issus, respectivement, des bruits routiers et ferroviaires."

Le saviez-vous ?

Le terrain de l'héliport appartient à la ville de Paris. Elle en a donné la concession à Aéroport de Paris (ex ADP). Une convention lie la ville de Paris à l'Etat pour que le site soit un héliport.

Ancien champ de manœuvres militaires, le site devient un terrain d'aviation en 1905. Il se transforme en héliport après la Seconde Guerre mondiale et est placé sous l'autorité d'Aéroport de Paris (ex ADP) en 1956.

D'une soixantaine d'hectares en 1900, le terrain s'est réduit progressivement, amputé par diverses constructions : boulevard périphérique, terrains de sport, tour EDF, Tour Sofitel, et enfin l'Aquaboulevard. L'héliport occupe actuellement 7,5 hectares.