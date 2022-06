Averses de grêle : l'état de catastrophe naturelle ne sera pas reconnu, dit le préfet du Territoire de Belfort

Quatre jours après les violentes averses de grêle qui ont frappé le Nord Franche-Comté, et particulièrement la ville de Belfort, le préfet du Territoire de Belfort Raphaël Sodini est revenu sur les importants dégâts matériels subis par les habitants. Il a aussi été interrogé sur la nouvelle vague de Covid-19, ainsi que les retour des Eurockéennes de Belfort avec une vigilance particulière pour les piqûres sauvages, fréquentes en festival ces derniers mois. Interview.

FBBM : Revenons tout d'abord sur l'épisode de grêle qui a frappé le Nord Franche-Comté dimanche soir, et particulièrement la ville de Belfort. Quel est l'état des lieux?

Raphaël Sodini : C'est difficile de vous dire aujourd'hui exactement le nombre de sinistrés. Mais comme vous le mentionnez, on a eu un orage de grêle qui est arrivé dans la nuit de dimanche à lundi, qui était très spectaculaire, très rapide, avec beaucoup de dégâts matériels, notamment des voitures, des vitres cassées, une verrière cassée au sein de la CCI. Mais on n'a pas eu de dégâts humains et je veux d'abord le souligner, à part une personne blessée qui regardait la foudre et dont, je crois, l'état n'inspire pas de danger. Pour le reste, on a eu une très grande mobilisation des pompiers qui sont intervenus sur site, qui ont fait une vingtaine d'interventions pendant pendant la nuit et aujourd'hui, le temps est à l'indemnisation des dommages.

Est-ce que l'état de catastrophe naturelle va être décrété?

Non, parce que l'état de catastrophe naturelle n'est pas prévu pour les cas de grêle. Le cas de catastrophe naturelle sert dans les cas où on a des dommages qui sont par leur nature non assurables, par exemple une coulée de boue, donc ils ne sont pas prévus par les contrats d'assurance. La grêle est prévue dans l'ensemble des contrats d'assurance, ça ne sert à rien d'attendre que la préfecture ou la mairie décrète ou arrête un éventuel état de catastrophe naturelle. Ce sont donc aux assurés de se retourner vers leurs compagnies d'assurance qui prendront l'ensemble des mesures nécessaires pour pouvoir les rembourser.

Parlons à présent du Covid-19. La France voit une nouvelle vague se former avec 147 000 cas recensés en France. Quelle est la situation, tout d'abord chez nous, dans le Territoire de Belfort?

Le Territoire de Belfort est à l'image de la situation nationale. C'est à dire qu'on a une forte reprise de la circulation du virus, d'un virus qui n'est pas plus dangereux mais qui circule plus vite. On a un taux d'incidence de 459 pour 100 000 habitants. C'est un peu moins que la moyenne nationale. Ce taux d'incidence grimpe beaucoup puisque le le niveau de reproduction du virus est supérieur à un. Il est de 1,4 sur le Territoire de Belfort. Pour l'instant le message du gouvernement à cet égard est clair. C'est un message de recommandation du respect des gestes, barrières, port du masque lorsque l'on est en intérieur et que l'on ne peut pas aérer l'espace dans lequel on se trouve, notamment les transports en commun.

Que vous a dit la Première ministre Elisabeth Borne? Est-ce qu'on s'achemine vers une nouvelle phase de restriction sanitaire dans les semaines qui viennent?

Elle s'est bien gardée de nous le dire. Personne ne lit dans le marc de café. Je crois que ce n'est pas la volonté du gouvernement. La première ministre m'a dit exactement ce que je viens de vous dire : prudence, on a le vaccin, on a tous les outils pour pouvoir gérer cette nouvelle vague sans avoir besoin d'interdiction supplémentaire.

Est-ce que vous allez réactiver activement les centres de vaccination et les pharmacies?

Pour l'instant, ce n'est pas nécessaire. Il faut cibler les personnes qui n'ont pas un schéma vaccinal complet et qui sont à risque.

Luc Sangler, le patron des urgences de Belfort, lance un cri d'alarme : le service est totalement débordé. Les gens viennent parfois pour ce qu'on appelle de la bobologie. Ils demandent aux gens de différer leur venue. Cet appel, vous le relayez également?

Oui. On développe sur le territoire un certain nombre de maisons de santé qui vont nous permettre de répondre à ces besoins de prise en charge sanitaire, sans avoir à passer par les urgences. Il faut laisser les urgences traiter les cas les plus graves et traiter la bobologie, pour reprendre votre expression, par son médecin de ville ou par ces maisons de santé qui ouvrent sur l'ensemble du territoire.

Sur les Eurockéennes. Qu'est ce qui est prévu pour lutter contre le phénomène de piqûres sauvages?

On a mis en place main dans la main avec les Eurockéennes, un dispositif tout à fait robuste qui repose sur la mobilisation de 300 gendarmes et policiers et sur la mobilisation de sentinelles. Les Eurockéennes ont tout un dispositif de sécurité privé qui fonctionne très bien. Et on travaille vraiment ensemble pour la prise en charge des festivaliers. Sur l'ensemble des aspects, je ne vais pas revenir dans le détail sur les piqûres, mais on a effectivement été alertés. On a un dispositif de prise en charge spécifique, à la fois de fouille à l'entrée, de gestion des personnes.