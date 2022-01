Aveyron : devant la SAM, les métallos fustigent les "miettes" lancées par Renault et l'État

Plus d'un millier de personnes ont participé samedi à un rassemblement à Viviez devant la SAM, sous-traitant aveyronnais de Renault liquidé en novembre, pour apporter leur soutien aux ex-salariés qui se battent pour un projet alternatif sur le site de cette fonderie.Des photos d'Emmanuel Macron et de Bruno Le Maire étaient accompagnées respectivement de la mention "menteur" et "complice". Et le patron de Renault désigné "coupable".

Les salariés occupent leur ancienne usine depuis fin novembre © AFP - Matthieu RONDEL

"Les réponses apportées par l'Etat et Renault ne correspondent pas à nos attentes. On est encore très loin du compte", a indiqué David Gistau, délégué CGT. Sur les mesures d'accompagnement spécifiques permettant aux salariés de partir plus tôt à la retraite, il accuse l'Etat de n'apporter "aucune réponse claire". Quant aux primes supra-légales proposées par Renault, de l'ordre de 25.000 euros bruts par salariés, "ce sont des miettes par rapport au préjudice subi", lance-t-il.

"Notre lutte est d'intérêt général"

"Mais on ne veut pas se laisser enfermer par des questions d'argent et notre objectif premier est d'obtenir un projet industriel alternatif permettant de relancer l'activité de la fonderie", dit-il. "Notre lutte est également d'intérêt général pour l'ensemble de la filière fonderie en France, qui est aujourd'hui menacée", ajoute le syndicaliste. Parmi les participants au rassemblement, des représentants de nombreux syndicats venus de différentes régions de France, ainsi que des habitants du bassin de Decazeville et des élus locaux. Brandissant une pierre de charbon, M. Gistau a rappelé que "ce territoire [le bassin de Decazeville] a permis au pays de se reconstruire après la guerre" avec notamment l'exploitation charbonnière et la fabrication d'acier et de fonte ayant servi à alimenter des milliers de kilomètres de rails.

315 salariés ont reçu leur lettre de licenciement

Sur les 333 salariés de l'usine, 315 ont reçu leur lettre de licenciement, a expliqué le syndicaliste à l'AFP, précisant que les 18 autres, représentants du personnel, "attendent toujours de rencontrer l'inspection du travail". Reprise en 2017 par le groupe chinois Jinjiang, la Société aveyronnaise de métallurgie (SAM), installée sur les hauteurs de Decazeville, avait été placée en redressement judiciaire en décembre 2019. Son sort a été définitivement scellé le 26 novembre dernier quand le tribunal de commerce de Toulouse a acté la cessation de son activité et sa liquidation après le refus de Renault de soutenir l'unique projet de reprise.

Deux mois d'occupation

Depuis, environ la moitié des salariés se relaient jour et nuit pour occuper le site. Face à cette situation, les mandataires de l'entreprise liquidée s'insurgent du fait que les fours n'ont pas été éteints. "Ils brûlent des milliers de m² de gaz pour rien et il y en a pour environ 250.000 euros par mois", indique Guillaume Foucault, leur porte-parole. Il pointe le "coût environnemental" de cette décision prise par les salariés occupant l'usine, ainsi que le risque pour les fours d'être "bousillés si EDF et GDF coupaient brutalement l'approvisionnement". Mais pour Ghislaine Gistau, autre représentante CGT des salariés, les mandataires "n'ont rien à faire de l'écologie, ce qu'ils veulent c'est qu'on vidange proprement les fours pour qu'ils puissent les revendre après".