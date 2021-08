Aveyron : il démissionne de tous ses mandats pour ne plus être député

C'est un imbroglio législatif qui touche le sud-Aveyron. Le maire de la commune de Saint-Affrique vient de démissionner de ses fonctions à la tête de la ville. Il n'est également plus président de la Communauté de communes. Il a aussi rendu son poste de conseiller départemental. Si Sébastien David a dû faire une croix sur tous ses mandats, c'est qu'il vient d'être nommé député de la 3e circonscription de l'Aveyron. Sauf que ce poste, il n'en veut pas.

Il a été investi début août en tant que supplément d'Arnaud Viala, devenu président du Conseil départemental. Pour être en règle, Sébastien David doit quitter toutes ses fonctions, avant de démissionner de l'Assemblée Nationale lors de la prochaine session en septembre. Oui, c'est à s'y perdre !

De nouvelles élections départementales partielles

"On découvre une imperfection de la loi sur le cumul des mandats, explique Arnaud Viala. Lorsqu'on est suppléant et qu'on devient député, ce dernier mandat prime sur les autres et il n'y a pas moyen de s'en défaire sauf se sortir de ces situations de cumul."

Conséquence, une nouvelle élection départementale partielle est prévue sur le canton de Saint-Affrique les 10 et 17 octobre. Sébastien David est candidat à sa réélection. Il devrait retrouver ses fonctions à la tête de la ville d'ici la fin août lors d'un nouveau conseil municipal. "Je sais qu'il y a de quoi s'y perdre, reconnait Arnaud Viala. La loi française est souvent très bavarde. Là, nous sommes face à un angle mort. Malheureusement, nous restons comme tous les autres français soumis à la loi. Et on doit s'y plier."

Sébastien David espère pouvoir démissionner de son poste de député d'ici la mi-septembre. Il n'y aura cependant pas d'élection législative partielle étant donné que l'Assemblée Nationale doit être renouvelée en juin prochain.