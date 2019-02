Aveyron : "J’ai offert la mort à mon fils" témoignage choc d’une mère qui veut relancer le débat sur l’euthanasie

Aveyron, France

En 1987, Anne Ratier est la maman d’un petit garçon de trois ans. Un petit garçon handicapé qui lutte depuis sa naissance. Frédéric a été privé d’oxygène lors de l’accouchement. Il ne sera jamais autonome et les médecins estiment que sa place est dans les hôpitaux.

Solitude face au monde médical

Dans ce livre, "J’ai offert la mort à mon fils" Anne Ratier raconte la douleur à la naissance, ses espoirs, sa solitude face au monde médical. Elle retrace la solidarité qui s’organise dans sa famille. Cette maman raconte également comment très vite elle sait que la mort sera la seule issue. Elle dit "nous nous sommes mis d’accord pour _apporter à notre fils cette fin douce, parmi les siens, que nous aurait refusée la société_. Nous ignorions quand cela surviendrait. Je faisais confiance à mon corps qui, lui, choisirait le moment."

"Crime avec préméditation ? "

Elle revient donc sur ce jeudi de 1987 où elle "offre" la mort à son fils en lui administrant des médicaments. La vie ensuite est tout sauf simple. Anne Ratier veut parler mais tous lui disent de se taire pour ses deux autres enfants.

Un témoignage dur et qui ouvre clairement le débat de la fin de la fin de vie, de l’euthanasie et de l’acharnement thérapeutique. Et Anne Ratier assume aussi le risque judiciaire. "J’ai une claire conscience du caractère subversif de mon témoignage qui me place sur le fil du rasoir : pour certains, je serai une mère courageuse qui aura agi ainsi par amour, un amour qu’elle aura mis au-dessus de la loi. Pour d’autres, j’aurai commis un crime, n’ayons pas peur des mots, et avec préméditation de surcroît."

"J’ai offert la mort à mon fils" Anne Ratier en librairie depuis le 13 février 2019, 224 pages, 15,90 € aux éditions City.