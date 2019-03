Aveyron : les prêtres suivent une journée de formation pour lutter contre la pédophilie

Le diocèse de Rodez a organisé ce mercredi 27 mars une formation pour lutter contre la pédocriminalité. Une formation à laquelle ont participé 35 prêtes et une centaine de laïcs travaillant dans l’enseignement catholique ou dans les mouvements de jeunes du diocèse.

Rodez, France

"C’est un premier pas… qui sera suivi d’autres" promet l’évêque Rodez, Monseigneur François Fonlupt. Ce mercredi 27 mars 140 personnes se sont réunies au foyer Saint-Pierre à Rodez pour participer à une journée entièrement consacrée au thème de la pédophilie dans l’Eglise. Les 121 prêtres du département, de nombreux diacres, des directeurs de l’enseignement catholique et des responsables de services diocésains étaient conviés.

Expliquer la loi française

Parmi les intervenants, Mgr Luc Crépy, évêque du Puy-en-Velay en charge de la lutte contre la pédophilie au niveau national. Olivier Savignac victime d’un prêtre pédophile a lui témoigné en ouverture de la journée. Le procureur de la République de Rodez, Olivier Naboulet a fait un point sur le droit français en matière de pédocriminalité. " J'ai expliqué ce qui dit la loi. Comment elle qualifie un viol, une agression. Ce qu’est une victime. Ce qu’est un consentement et aussi l’impossibilité de réagir pour un enfant à cause du phénomène de sidération."

Parmi les 35 prêtres, le père Bernard Fixes de la paroisse de Séverac, Saint-Geniez d’Olt et Laissac. Il estime que cette formation est plus que nécessaire et que, même, elle arrive _"un peu tard_. Cela fait une dizaine d’années que notre diocèse est touché." Le curé qui a été très ému par le témoignage d’Olivier Savignac. "Je n’avais pas conscience qu'une telle "culpabilité" accompagnait les victimes."

Une personne signalée au procureur de la République

L’évêque du diocèse est également revenu sur le travail de la cellule d’écoute mis en place il y a quelques temps en Aveyron. Elle a permis de recevoir le témoignages de 8 victimes, la plupart pour des faits anciens. "Ce sont souvent des parents dont les enfants atteignent l’âge auquel ils ont été agressés. Et cela fait remonter le traumatisme."confie François Fonlupt. Un personne a d'ailleurs été signalée au procureur de la République de rodez suite à ces auditions.