Avez-vous déjà été discriminé à cause de votre accent du sud?

Ce député La République en marche de l'Hérault veut promouvoir "la France des accents". Il vient de déposer une proposition de loi à l'Assemblée nationale pour lutter contre les discriminations à l'accent.

Selon Christophe Euzet, l'accent du sud notamment est victime de discrimination : "Quand on est porteur d'un accent et qu'on veut accéder à une sphère d'expression publique on est face à un choix, soit on s'aligne et on apprend à dissimuler son accent, soit on rentre chez soi (...) se pose un problème d'identification".

L'accent du sud caricaturé

Christophe Euzet entend trop souvent des caricatures : " L'accent du sud génère en général de la sympathie qui peut être condescendante et on est généralement peu pris au sérieux".

"C'est un vrai sujet de société" - Christophe Euzet

Avec sa proposition de loi, le député de l'Hérault veut que la discrimination à l'accent soit ajoutée au Code pénal et au Code du travail. Difficile de faire reconnaitre ce genre de discrimination alors Christophe Euzet espère surtout faire "bouger les consciences".