Avez-vous rencontré l'esprit de Noël ?

Par Jean-Pierre Burlet, France Bleu Vaucluse

L'esprit de Noël existe-t-il ? Peut-il apparaître à un plombier au volant de sa voiture et changer sa vie ? on pourrait le croire quand on rencontre Houari. Un prénom qui signifie hardi, courageux, Est-ce vraiment un hasard ?