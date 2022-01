Avignon 11eme au classement des villes où il fait bon vivre

L'association des villes et villages de France publie son classement 2022. Avignon perd 2 places, devancée par Rennes et Brest.

Avignon, vue sur le célèbre pont et le Palais des Papes.

Avignon sort du top 10 des villes de France où il fait bon vivre. Selon l'association des villes et villages où il fait bon vivre. La méthode de calcul a changé et Avignon perd 2 places, devancée par Rennes et Brest.

En tête de classement, Angers et Guéthary succèdent à Annecy et Peltre dans cette 3e édition du classement des villes et villages où il fait bon vivre.

Carpentras est au 167e rang; Le Pontet est 221e, Orange est 260e; l'Isle-sur-la-Sorgue 657e. La ville d' Apt gagne plus de 200 places pour monter à la 2.894e place. Bollène est à la 1.164e place; Bedoin 11.495e.

Classement complet à retrouver sur le site de l'association des villes et villages où il fait bon vivre.