A Avignon comme ailleurs, le marché du sandwich explose

Alors que le Sandwich and Snack Show ouvre ses portes mercredi à Paris, les professionnels constatent que le marché de la restauration rapide se porte à merveille. Il pèse aujourd'hui 50 milliards de chiffre d'affaires. Et les sandwicheries continuent de fleurir partout, y compris à Avignon.

Plus de dix mille visiteurs sont attendus mercredi et jeudi au Sandwich and Snack Show, le salon de la restauration rapide. Ils pourront découvrir les dernières innovations, et - pourquoi pas - encourager l'Avignonnais Adbelfattah Ragnagi, le sous-chef de cuisine de la Brasserie du Théâtre, qui concourt pour la coupe de France de burger.

Marché en forte expansion

Aujourd'hui, le marché de la vente à emporter explose. Il réalise 50 milliards de chiffre d'affaires par an, c'est 145% de plus qu'il y a dix ans, explique Patrice Mounier, le président de l'UMIH 84, l'Union des Métiers et Industries de l’Hôtellerie du Vaucluse :

Les Français ont subi ces dernières années une perte de pouvoir d'achat qui les pousse à moins dépenser - notamment pour le repas de midi. Cela a profondément transformé le secteur de la restauration (P. Mounier).

Aujourd'hui, la vente à emporter ne se cantonne pas aux sandwichs ou salades sous vide. Certains points de vente proposent des vrais menus, avec des plats cuisinés variés. C'est le cas notamment des food-trucks, ces camions-cuisines qui se déplacent sur les manifestations ou aux abords des lieux de travail.

Nathalie et Karine gèrent le camion Gaston, qui se gare tous les midis de la semaine sur le parvis de la gare-centre d'Avignon.

Aujourd'hui, les gens veulent manger vite et pas cher, mais ils veulent aussi de la qualité. Et ils font attention à la provenance des produits et à l'équilibre alimentaire. C'est une tendance forte sur le marché du snacking (Karine).

Manger sur le pouce, est-ce vraiment si mauvais pour la santé et l'équilibre alimentaire ? Cela dépend, répond Laure Bertrand. Elle est diététicienne à Monteux, et elle le dit : le sandwich n'est pas mauvais s'il est de qualité.

Un sandwich avec de la vraie baguette de boulanger et des produits frais n'est pas mauvais. Mais il faut prendre le temps de bien mâcher... Et, bien sûr, il faut rééquilibrer l'alimentation le soir, avec un repas léger comprenant des protéines (viande, oeuf poisson) et des légumes (Laure Bertrand).

Le marché de la vente à emporter a encore de beaux jours devant lui. D'autant plus que le temps de pause moyen se réduit, le midi, pour les actifs notamment. Il est aujourd'hui de 31 minutes.