Avignon en course ce dimanche pour la Coupe de France de rugby à 13 des moins de 20 ans

Le rugby à 13 à l'honneur ce dimanche au Parc des Sports d'Avignon : finale de la coupe de France Luc Nitard entre Avignon et Toulouse et finale de la Coupe de France Lord Derby entre Carcassonne et Lézignan.

La fête du rugby à 13 ce dimanche à Avignon, le Parc des sports accueille deux finales de coupe.

" Cela fait des années que les juniors d'Avignon ont de très bon résultats. " Joris Clément du centre de formation du SOA.

Joris Clément du centre de formation du club de rugby à 13 d'Avignon Copier

" On a la chance d'avoir un centre de formation qui est labellisé par Jeunesse et Sport " Frédéric Bissière du SOA.