Avignon et 30 millions d'amis stérilisent les chats errants

Pour limiter la population de chats errants, Avignon s'est associée à 30 millions d'amis pour lancer une campagne de stérilisation.

La ville d'Avignon a fait compter le nombre de chats errants : 484. Ces chats se reproduisent, et leur population ne fait qu'augmenter.

Pour enrayer le processus, elle s'est associée à la Fondation 30 millions d'amis : Il s'agit de stériliser ces chats. 30 Millions d’Amis règle les frais de stérilisation et de tatouage. C'est un coût de 80 euros pour une ovariectomie, 60 euros pour la castration. La mairie contribue a hauteur 20 euros par chat.

C'est un budget calculé de 35.800 euros pour la fondation et de 10.000 euros pour la ville. La convention a été signée en novembre. La campagne a débuté le 1er mars et se poursuit jusqu'au 30 juin.

Une cinquantaine de bénévoles médiateurs participent à l'opération, de la SPA, Adéo Animalis, l'Arche de Sheena, le Centre de dressage avignonnais.

Des cages sont posées en ce moment au petit matin dans le quartier de la Barbière, avec des pièges. "C'est malin les chats", sourit Mercédès, bénévole. La ville d'Avignon rappelle qu'un couple de chats peut, théoriquement, en quatre ans, engendrer une descendance de 20.000 animaux.

"L'année dernière en une semaine, on nous en a proposé 270 !" Ginette Allard, présidentde d'Adeo Animalis

Ginette Allard , présidente d'Adeo animalis estime qu'il faut absolument stériliser les chats : "Il y a tellement de quartiers plein de chats ! On doit faire toute la Rocade. On doit être à 180, on a presque 500 chats à faire !"

Lors du dernier conseil municipal , la ville d'Avignon a voté l'attribution de carte personnalisé aux bénévoles chargés de ramener les chats errants. il est recommandé au propriétaires de chats de les tenir loin des lieux de capture identifiés par affichage.