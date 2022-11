Avignon éteint la lumière et baisse le chauffage pour économiser 1,6 millions d'euros

La mairie d'Avignon baisse le chauffage et étient la lumière plus tôt pour faire des économies. La mairie d'Avignon veut réduire de 15% sa consommation d'énergie l'an prochain alors que l'Etat demande une économie de 10%. Avignon veut éviter d'augmenter ses impôts au moment où la facture d'énergie pourrait plus que doubler. La ville baisse le chauffage presque partout et éteint la lumière pour espérer réaliser 1,6 million euros d'économie.

Monuments dans le noir et guirlandes de Noël éteintes plus tôt

Depuis quelques jours la mairie, l'opéra, le palais des papes ou le Pont d'Avignon sont éteint à 21h30. 21 monuments seront dans le noir d'ici la fin de l'année, sauf le weekend où ces bâtiments resteront allumés jusqu'à minuit. L'éclairage public sera allumé 5 minutes plus tard et éteint 15 minutes plus tôt : ces 20 minutes représentent 5% d'économie. L'intensité sera aussi réduite de 30% pour les 3 quarts des lampadaires. La mairie continue de remplacer les ampoules par des LED. Il faut changer 20.000 éclairages mais ce sera une économie de 42%. Une expérience sera lancée sur la route de Marseille pour éteindre les lampadaires et pour Noel, les illuminations ne resteront plus allumées toute la nuit. Les guirlandes seront éteintes à 1 heure du matin et décrochées le 3 janvier au lieu de briller jusqu'à fin janvier. Enfin, une patinoire en plastique sera installée cette année. C'est 21.000 euros d'économies.

19 degrés dans les bureaux et chauffage coupé à 16h30

Dans tous les bâtiments administratifs d'Avignon, - il y en a prés d'une centaine - , la température a déjà baissé :19 degrés au lieu de 20. Et interdiction d'apporter son radiateur perso pour se réchauffer sous le bureau... Le chauffage sera aussi coupé plus tôt, 16h30 au lieu de 18 heures.

Dans les gymnases, 14 degrés pour faire du sport et 19° dans les douches et les vestiaires. La température sera de 21° degrés dans les crèches. Dans les piscines, la température de l'eau est déjà à 27 degrés, c'est un degré de moins. Les chauffe-eaux sont coupés partout, sauf pour les douches et les écoles. La mairie réduit aussi la durée de la saison de chauffe, ce sera seulement du 15 au 1° avril. Déjà cet été, la climatisation avait été allumée seulement en juillet : c'était 150 000 euros d'économies. Enfin en décembre, les accueils des mairies seront équipés d'éclairage à détection humaine pour viser une économie totale de 10 millions et demi d'euros l'année prochaine.