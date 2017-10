Avignon : Greenpeace manifeste contre les risques nucléaires de la centrale de Tricastin

Quelques jours après l'action coup de poing dans une centrale nucléaire en Moselle, les militants de Greenpeace France étaient réunis au pied du Palais de Papes à Avignon. Ils protestaient à nouveau contre "la fragilité des piscines d'entreposage du combustible" trop vulnérables selon eux.

A Avignon, les militants de Greenpeace France étaient réunis ce samedi devant le Palais des Papes équipés de "piscines en carton". Une façon de symboliser le manque de protection des piscines d'entreposage du combustible usé. C'est d’ailleurs pour souligner le risque important d'attaques extérieur que huit militants se sont introduits ce jeudi matin dans l'enceinte de la centrale nucléaire de Cattenom, à une quarantaine de kilomètres au nord de Metz (Moselle). Une réponse à EDF, qui a assuré que les centrales française étaient "sûres, bien surveillées et bien protégées".

Les manifestants s'installent au pied du Palais des Papes © Radio France - Nina Valette © Radio France - Nina Valette

Pour Guillaume Vermorel, référent technique pour Greenpeace, les 19 centrales en France (58 réacteurs) sont une menace pour les français : "80 kilomètres c'est le rayon minimum d'impact mesuré par l'accident nucléaire de Fukushima au Japon, et je ne parle pas de la contamination qui dépasse ce rayon. En France deux tiers des français vivent à 75 kilomètres d'un réacteur nucléaire." Pour l'occasion, Guillaume Vermorel porte un masque de protection.

Guillaume Vermorel, référent technique pour Greenpeace explique pourquoi il porte un masque au micro de France Bleu Copier

Les militants de Greenpeace ne lésinent pas sur les symboles © Radio France - Nina Valette © Radio France - Nina Valette

Tout le monde est concerné

"Personne n'est à l'abris d'un risque nucléaire" lance Florence membre de l'ONG Greenpeace. Cette dernière débarque d'Aubenas en Ardèche à une soixantaine de kilomètres de la Centrale de Tricastin. Avec son masque de protection sur le visage, cette jeune maman tente d'alerter les passants, et pourquoi pas convaincre de l'urgence de la situation en France. "Les centrales en France ont 40 ans, elles sont très vulnérables et n'ont pas d'enceinte de confinement renforcée". Face à elle Gilles, sur place pour visiter le Palais des Papes, n'est pas convaincu : "Il faut arrêter d’être alarmiste. Il n'y a eu aucun problème en France !" -"Et vous voulez attendre d'avoir des milliers de morts pour réagir ?" rétorque Florence. Gilles restera 20 bonnes minutes à débattre avec Florence avant de conclure : "je suis d'accord avec vous, il y a des choses à faire, mais supprimer totalement le nucléaire non."

Un piscine en carton qui symbolise la fragilité des installations nucléaires. © Radio France - Nina Valette © Radio France - Nina Valette

Pour soutenir cette action une pétition est disponible sur le site de Greenpeace.