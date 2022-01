Avignon lance la phase "ajustement" du plan faubourg

15 jours après la mise en sens unique et contraire de deux boulevards qui débouchent dans une avenue dans un carrefour très embouteillé aux heures de pointe la mairie estime qu'il est temps de procéder à quelques aménagements.

L'équipe municipale est satisfaite de la mise en place de ce plan faubourg même si elle reconnait qu'il existe un point noir. ce point noir c'est le carrefour entre les boulevards Monod et Sixte Isnard et l'avenue St Ruf où circule le tram. Toutes les voies convergent vers le même goulot d'étranglement. L'ajustement consiste à déplacer l'entrée en vigueur du sens unique pour permettre aux riverains d'accéder plus facilement chez eux.

D'ici une semaine la signalisation sera en place

Certaines petites rues vont passer en sens unique ou en impasses pour qu'elles ne servent plus de raccourci aux les automobilistes coincés dans les embouteillages. Il s'agit des secteurs de la rue universelle, de la place Robert Blanc et du boulevard Pierre Loti.

Le premier étage de la fusée

Si cette première étape ne répond pas aux espérances de la municipalité il y aura une étape suivante. Celle-ci prévoit l'inversion des sens de circulation de Monod et Sixte Isnard qui repartiraient alors en direction d’Eisenhower et Pierre Semard. Ce n'est qu'une option pour le moment mais une option qui irait dans le sens de l'apaisement de ce quartier sud où - selon la mairie - la circulation a baissé de 50% depuis 15 jours.