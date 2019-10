Avignon : les habitants de la Croix des Oiseaux très remontés contre des travaux qui s'éternisent

Les habitants du quartier de la Croix des Oiseaux à Avignon n'en peuvent plus. Voilà plus de deux ans qu'ils sont obligés de traverser un chantier, déserté par les ouvriers, pour rejoindre leur domicile. Ils s'estiment abandonnés par la mairie et par l'Etat.