Avignon : mobilisation contre la réforme des retraites en baisse

En cette cinquième journée de mobilisation 5 000 personnes se sont regroupées à Avignon selon les syndicats, 2 700 selon la police. Un cortège calme qui est parti de la Préfecture de Vaucluse pour rejoindre la place du palais des Papes, en passant par la rue Thiers. En cette période de vacances scolaires, il y avait moins de monde dans les rues, mais de nombreuses familles dans le cortège et notamment des grands-parents avec leurs petits-enfants. Jean-Marie par exemple, est venu avec sa petite fille de trois ans. "Je suis retraité, donc je me dis qu'il faut que je sois là pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer."

ⓘ Publicité

Il y avait aussi des manifestants qui défilaient pour la première fois, c'est le cas de Thierry, soignant à Cavaillon. "J'ai 56 ans et c'est la première fois que je manifeste ! La retraite, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase, j'en ai marre et je suis prêt à tout casser !"

La jeunesse se mobilise

Ce jeudi, une centaine de lycéens du lycée Jean Vilar à Villeneuve-lès-Avignon ont également rejoint la mobilisation via le mouvement des "Gilets jeunes". Leurs revendications portent sur la réforme des retraites, mais aussi sur Parcoursup. Elissa est en première, elle se mobilise aussi pour ses parents : "Je pense à mon père et à ma mère qui ont des travaux pénibles, les voir travailler jusqu'à 64 ans, c'est alarmant et c'est attristant. Et puis on se bat aussi pour Parcoursup, parce que ça met une pression....j'ai peur de faire jusqu'à la fin de ma vie quelque chose que je n'aime pas, parce que Parcoursup m'en aura empêché....et est-ce que je ferais ça jusqu'à 64 ans ? Tout est lié ! On a beau avoir 15 ans, 16 ans, on est tous concernés, c'est moi plus tard !"

La prochaine journée de mobilisation sera le 7 mars prochain.