Avignon : vers une rénovation du stade nautique

La rénovation du stade nautique est au menu du conseil municipal d'Avignon mercredi soir. Un projet de réhabilitation de près de 16 millions d'euros dont cinq pris en charge par la ville. L'enceinte, aujourd'hui abandonée, a été fermée en 2010 pour raison de sécurité et d'hygiène.

Ce mercredi soir, les élus du conseil municipal d'Avignon doivent voter pour ou contre le projet de réhabilitation du stade nautique, situé à deux pas du parc des sports. Fermé en 2010 pour des raisons de sécurité et d'hygiène, le site est aujourd'hui à l'abandon. Les grilles de l'enceinte sont d'ailleurs toujours ouvertes malgré l'interdiction d'y pénétrer. Entre le plongeoir et le toboggan la nature a repris ses droits.

Le projet prévoit la transformation des bassins © Radio France - Martin Cotta

Reste qu'un stade nautique rénové serait une nouvelle opportunité pour les Vauclusiens fans de natation. Les amateurs comme les confirmés. Ne disposant pas d'un vrai bassin de 50 mètres, les compétiteurs du Cercle des nageurs d'Avignon sont très souvent obligés d'effectuer leur stage en dehors de la ville, à Font-Romeu ou Marseille. Ce qui est très dommageable pour le président Maurice Mouhet.

"Ils en ont un peu marre de ne pas être à la maison"

Le projet prévoit la transformation du bassin de 25 mètres et deux équipements de glisse aquatique. Les travaux coûteraient près de 16 millions d'euros dont 5 millions pris en charge par la ville d'Avignon. Un nouveaux bassin de 50 mètres est à l'étude aussi et serait une bonne nouvelle pour les nageurs de compétition et les rameurs de la société nautique d'Avignon.

"On a beaucoup de rameurs issus de la natation"

Dans l'enceinte du stade nautique, les boxeurs du Club Avignon Sports Loisirs s'entraînent dans une salle. Il ne faut pas les oublier explique le directeur Olivier Derreumaux.

"Il y a des fuites d'eau, la salle n'est pas climatisée"