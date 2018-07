Avignon, France

Les rugbymen d'Avignon jouent la finale du championnat Elite de rugby à 13. Le SOA sera opposé à Limoux, le tenant du titre. Le SO Avignon s'est qualifié malgré une défaite en demie finale contre Saint Estève. Le club catalan n'avait pas le droit de faire entrer sur le terrain deux joueurs et Saint Esteve a donc été disqualifié.

Dernière finale en 1957, les Bisons outsiders face à Limoux

A 17:00 à Albi, le SOA disputera la deuxième finale de son histoire. La dernière date de 1957. Le SOA s'était alors incliné contre le XIII Catalan. Renaud Guigue, l’entraîneur du SO Avignon, se souvient d'avoir gagné la coupe de France en 2013 déjà contre Limoux : "le dénouement avait été bon !" L’entraîneur a soigné la préparation des Bisons cette semaine pour "enlever la tension et garder nos qualité de joueurs rapides et capables de déplacer le jeu". Renaud Guigue reconnait que les Bisons sont "outsider face à une grosse écurie, deuxième du championnat et finaliste de la coupe... On y va sans complexe".

S'il faut laisser un bras ou une jambe sur le terrain, on les laissera" Olivier Arnaud, capitaine des Bisons

Les Bisons d'Avignon comptent sur l'audace de leur ouvreur pour mettre en difficulté le pack d'avant de Limoux. Joris Bissière, l'ouvreur du SO Avignon attend "les moments d'audace qui sont la signature du club. Il faut rester lucide dans les moments décisifs du match". Joris Bissière reconnait que les Bisons ne "sont pas les meilleurs intrinsèquement mais avec une solidarité assez folle. Ce sera un match de chien en défense."

Le capitaine du SO Avignon, Olivier Arnaud a remporté la finale de la Coupe de France contre Limoux en 2013. Cette expérience lui servira pour canaliser la pression sur le terrain aujourd'hui : "je sais aborder les matchs importants avec du public. Notre atout, c'est la solidarité. Le plus dur se jouera devant : ils nous rendent tous au moins dix kilo". Le capitaine veut absolument rapporter à Avignon le titre de champion qui manque au club : "c'est le dernier match du championnat et s'il faut laisser un bras ou une jambe sur le terrain, on le laissera. Nous sommes des chiens enragés pour graver notre nom à jamais en brandissant le bouclier de champion de France".

Coup d'envoi de la finale du championnat de France de rugby à 13 à Albi à 17h00 entre Limoux et le SO Avignon.

Les juniors du SOA sont eux aussi en finale U19, opposés à Saint Esteve.