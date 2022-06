Avion vert : "On n’est même pas capable de produire 1% des besoins en carburant durable" prévient Gil Roy

Carole Delga, la présidente PS de la région Occitanie, a annoncé mardi un plan de 65 millions d'euros dédié à l'avion vert pour les trois prochaines années. lors d'une visite dans les locaux d'ATR. Ce plan, qui sera voté lors de l'assemblée plénière du conseil régional fin juin, sera appliqué dès le mois de juillet. A quoi ressemble l’avion du futur et comment les entreprises d’Occitanie y travaillent-elles ? Réponses de Gil Roy, fondateur et rédacteur en chef du site internet Aéro Buzz et spécialiste aéronautique.

France Bleu : ATR travaille sur l’avion du futur notamment à Blagnac. Quand on parle d'avion vert, de décarbonation, on parle de quoi précisément et à quel horizon?

Gilles Roy : Quand on parle d'avions verts, on parle de beaucoup de solutions en même temps. C'est à dire que l'avion vert, c'est un avion qui à terme, à l'horizon 2050, n'émettra plus de CO2. Mais pour arriver à cet objectif, il va y avoir des étapes et surtout de multiples voies empruntées. On va évidemment remettre en question la structure de l'avion tel qu'il est aujourd'hui. L'avion de l'avion vers 2050 ne ressemblera sans doute plus à l'avion d'aujourd'hui, c'est à dire une aile et un fuselage. Mais c'est un avion qui sera propulsé par sans doute une autre énergie.

C'est vraiment un changement industriel profond de nos entreprises aéronautiques ou de la communication ?

Vous avez mis le doigt sur un sujet sensible et il y a bien sûr beaucoup de com’ dans tout ce qui concerne l'avion vert. Mais la difficulté c'est d'arriver à faire la part des choses entre recherches et communication. A l'abri des regards, à l'abri de toute cette médiatisation, dans toutes les industries (que ce soit les constructeurs d'avions, les motoristes, les fabricants d'équipements comme par exemple les trains d’atterrissage) toutes les industries y travaillent actuellement. Les labos sont en effervescence pour trouver des solutions et l'avion vert sera la somme de toutes ces solutions.

Gil, Roy est le fondateur de Aero Buzz - DR Aero Buzz

En 2022, quand on est acteur de l'aéronautique à Toulouse, en Occitanie, on échapper à la décarbonation ?

Non, non, là, aujourd'hui, c'est un passage obligé quelque soit le niveau, du plus petit avion jusqu'aux plus grands. Tout le monde est concerné par la décarbonation et la pression sociétale est tellement forte. Et puis il y a la pression économique, parce que il arrivera un moment où on n'aura plus les moyens de payer plus du kérosène, et d'utiliser des énergies fossiles.

Est-ce que toutes les entreprises dans toute la chaîne aéronautique ont les moyens de prendre ce virage ? Quand on est une petite PME est-ce que c'est possible ?

C'est effectivement un problème d'investissement, avec un retour sur investissement à long terme. Donc les petites entreprises n'ont pas les n'ont pas les moyens. Alors parmi les chefs de file que sont Airbus, Safran, Thalès, Dassault, ce sont eux qui vont faire émerger des solutions.

Pour en venir aux carburants, quelle est la technologie aujourd'hui la plus avancée et la plus réaliste? L'électricité, l'hydrogène ou les SAF (sustainable alternative fuel) produit à partir de végétaux ?

Alors l'hydrogène, c'est un peu le totem, c'est le futur. On parle de l'hydrogène comme si c'était le Graal. Ce n'est pas évident qu’on voit rapidement des avions voler à l'hydrogène. En revanche, le SAF, c'est à dire les carburants aéronautiques durables, existent déjà. Les moteurs d'avion, les avions sont déjà certifiés pour utiliser ces carburants et sont compatibles. Donc aujourd'hui on pourrait faire voler des avions avec un mélange de carburant durable jusqu'à 50%.

C’est SAF c’est quoi? C'est un mélange de déchets et d’huile de friture ?

Aujourd'hui, on met en avant les produits à base d'huile de friture. Alors on imagine bien que pour remplir tous les réservoirs d'avion, il va falloir faire autre chose que manger beaucoup de frites. Il y aurait un problème de santé publique si jamais on voulait remplir les avions avec du des résidus d'huile de friture. Donc on va, on va trouver d'autres, d'autres moyens et des déchets végétaux. Le problème aujourd'hui, c'est qu’on n’est même pas capable de produire 1 % des besoins du transport aérien. Donc là, il faut mettre en place la filière, des raffineries et puis la collecte des résidus. Et puis trouver d'autres matières premières parce que parce qu' il n'y aura pas assez de déchets.