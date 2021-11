Aviron Bayonnais : le club dénonce les "accusations infondées et diffamatoires" du premier actionnaire

L'Aviron Bayonnais dénonce via un communiqué de presse ce mercredi les propos d'Elie Benmergui, premier actionnaire du club, qui a réagi dans un message Facebook au départ du manager Yannick Bru et qui dénonce les agissements du club concernant le projet AB Etxea.

La polémique enfle après les propos d'Elie Benmergui, premier actionnaire de l'Aviron Bayonnais, qui s'est publiquement exprimé sur Facebook concernant le départ de l'entraineur Yannick Bru et le projet AB Etxea. Le club a réagi dans un communiqué de presse ce mercredi et dénonce des "accusations infondées et diffamatoires".

Un long message publié sur Facebook

Elie Benmergui, le président de la société Glass Partners Solutions a réagi ce dimanche dans un long message Facebook au départ du manager Yannick Bru à la fin de la saison, départ révélé par nos confrères de Sud Ouest. Elie Benmergui salue le palmarès du "manager qui aura eu le plus beau palmarès du club depuis des lustres". Il évoque ensuite le projet AB Etxea, projet de rénovation du stade Jean-Dauger et de création d'un centre de formation AB Campus destiné aux espoirs du club.

Pour l'ancien membre du Conseil de Surveillance il n'y a "aucune décision en faveur du club mais beaucoup en faveur d’intérêts personnels frisant les délits d’abus de bien social (preuves a l‘appui)". Il prévient également "qu’un nouveau projet uniquement sportif et purement bayonnais sera présenté à très court terme."

Elie Benmergui s'exprimé à travers un long post Facebook - Capture d'écran Facebook

Le club parle de "réponse judiciaire"

Dans un communiqué le club "par la voix de son Conseil d’Administration" présidé par Philippe Tayeb, dénonce "les accusations infondées et diffamatoires qui y sont reproduites et qui portent atteinte à la probité et à l’honneur du club et de ses dirigeants.". "Le club ne laissera pas de tels agissements sans réponse judiciaire" est-il écrit.