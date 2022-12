Avis partagés au sujet de la patinoire "éco-responsable" d'Avignon

A priori rien ne change. Mais à y regarder de plus près, la patinoire installée place de l'Horloge à Avignon n'est pas la même qu'en 2021. La municipalité a décidé de la rendre plus "éco-responsable" et de remplacer la glace par des plaques de plastique. Il n'y a donc plus de groupe de froid qui tourne en permanence pour maintenir la glace à une certaine température.

Pas de quoi décourager les petits vacanciers. Il y avait une belle affluence ce lundi après-midi. "J'aime bien la patinoire même si je tombe souvent", admet Karim. Dans un coin de la patinoire, les enfants tentent de trouver un équilibre sous le regard parfois moqueur des parents. "Ils m'épuisent", confesse une maman qui film son fils avec ses amis. "Je préfère être en dehors de la patinoire. Il vaut mieux pour tout le monde", sourit-elle.

Moins de magie ?

Au moment de pénétrer sur la patinoire, c'est parfois la douche froide pour certains enfants. "Touche avec ta main c'est du plastique", s'étonne l'un d'entre eux en s'adressant à son grand-père. Si quelques parents comprennent ce choix, les critiques les plus sévères se trouvent parmi les plus jeunes : "ça ne glisse pas, c'est un peu de l'arnaque quand même".

