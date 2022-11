Football : Avoine élimine Châtellerault en Coupe de France

La fin d’une aventure pour les uns…un périple qui se poursuit pour les autres. Au stade de la Montée Rouge, le Stade Olympique Châtelleraudais recevait ce samedi 19 octobre le club d'Avoine Chinon, à l’occasion du huitième tour de la Coupe de France. Devant quelque1.500 spectateurs, les deux équipes, qui évoluent toutes les deux en National 3, ont offert un match plutôt équilibré. Mais c’est bien Avoine qui a obtenu son ticket pour les 32e de finale.

Très vite dangereux, les Véronais sont très bien rentrés dans le match. Lancé en profondeur, Jack Rissonga a ouvert le score dès la 7e minute de jeu. Bien servi par Fatrie Sahki, l’attaquant est parvenu à glisser le ballon entre les jambes du gardien châtelleraudais. « J’anticipe bien la sortie du gardien et j’arrive à tirer au deuxième poteau. Je suis très content. Après, c’est un but collectif surtout. On a réussi à marquer tôt et à gérer derrière », s’est réjoui le buteur à la fin de la rencontre.

Des regrets pour le SOC

Trop timides, les Rouges n’ont pas réussi à se procurer d’occasions nettes en première période, face une défense avoinaise solide. Mais les forces se sont équilibrées au retour des vestiaires. Du côté de Châtellerault, le premier sursaut est venu du défenseur Louis Ukajo, de la tête, à bout portant (51e). Mais d’un arrêt réflexe sous sa barre, le gardien d’Avoine ne s’est pas laissé surprendre.

Dans les derniers instants du match, le SOC a bien failli faire basculer la rencontre. Les joueurs de Châtellerault étaient tout proches d’égaliser, avec une tête de Marvin Paquille cette fois, mais déviée par le gardien sur sa barre. Finalement, les Véronais ont réussi à préserver le score. De quoi laisser un goût amer à Abdes Tahir, l’entraîneur du SOC. « On a desserré trop vite l’étau…Forcément, on est déçus car on a eu des occasions. Il ne nous a pas manqué grand-chose, on a réussi à perturber l’adversaire, même si le dénouement est terrible au final », explique-t-il.

Avoine continue de rêver

Même déception pour le capitaine Kévin Vergerolle : « on a fait le job mais ils ont mieux emballé le match que nous. J’ai des regrets car on a eu beaucoup d’occasions à la fin. On a tout donné. Cela aurait pu tourner en notre faveur. Maintenant il faut que l’on se reconcentre sur le championnat ».

Le club d’Avoine, qui n’était jamais allé aussi loin dans la compétition vit un moment historique. « Il a fallu batailler car on jouait à l’extérieur. Quand on mène 1-0, on n’est jamais à l’abri. Heureusement, on a la caractéristique d’être une équipe assez solide, qui ne prend pas de but, et cela s’est vérifié ce soir. Pour une ville comme Avoine et le territoire chinonais, c’est extraordinaire d’être en 32e de finale », détaille le coach Armand Raimbault. Les Véronais connaîtront lundi leur prochain adversaire. Le tirage au sort aura lieu à 19h.