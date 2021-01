"On peut être inquiets pour nos jeunes actuellement" selon une psychiatre du CHU de Rouen

"C'est dur d'avoir 20 ans en 2020". Les mots d'Emmanuel Macron à la fin de l'année dernière révélaient le sentiment de beaucoup de jeunes, victimes de la crise sanitaire du Covid et de la crise économique qui en découle. Selon un sondage Odoxa pour France Bleu 80% des 15-30 ans estiment avoir subi des préjudices importants et ont peur de rencontrer des difficultés pour mener à bien leurs études. "On peut être inquiets pour nos jeunes actuellement" expliquait ce mercredi matin sur France Bleu Normandie Priscille Gérardin, professeur de psychiatrie enfant-adolescent au CHU de Rouen et à l'hôpital psychiatrique du Rouvray.

