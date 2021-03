Avoir 20 ans en 2021 à Chalon-sur-Saône : venez raconter vos difficultés

En cette période difficile pour l’ensemble de la population, la Jeune Chambre Economique de Chalon sur Saône est particulièrement sensible aux angoisses des jeunes pendant cette crise sanitaire. Elle organise le 25 mars prochain, un "After Citoyen Etudiant"

Difficultés économiques, décrochage scolaire, isolement social, mais également détresse psychologique sont autant d’obstacles auxquels doivent faire face les jeunes à l’âge où ils doivent construire leur avenir.

La Jeune Chambre Economique de Chalon sur Saône souhaite soutenir les jeunes et propose d’échanger sur les difficultés d’avoir 20 ans en 2021 mais également établir un état des lieux des aides déjà présentes sur le territoire ainsi que des ressources à mobiliser dans le contexte actuel afin de les aider à passer ce cap !

Qui peut participer à cet échange ?

Jeunes, étudiants, mais aussi parents, associations ou encore professionnels, sont invités à venir échanger le 25 mars 2021 à 19h dans le cadre d'un "AFTER CITOYEN" ouvert à tous sur le thème "Être étudiant en période de Covid 19 - Comment mieux le vivre ? ", que ce soit pour apporter des pistes de solutions, poser des questions ou tout simplement partage un témoignage. Les inscriptions se font sur le lien suivant.

La Jeune Chambre Economique, qu'est-ce que c'est ?

La JCEF est un mouvement composé d’hommes et de femmes de 18 à 40 ans. Ces derniers s’engagent afin de contribuer à̀ l’évolution de la société́ et de ses individus par la mise en place de projets d’ordre économique, social, et communautaire.

Cette organisation forme le premier réseau de jeunes citoyens qui offre une démarche active pour contribuer au progrès de la société́. En France, la JCEF compte 1.500 jeunes citoyens actifs, d’horizons sociaux-professionnels variés.

