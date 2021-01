Avoir 20 ans en 2021 : "On a l'impression qu'on perd notre jeunesse"

Entre la quasi absence de vie sociale et la grande inconnue sur l'état de l'économie après la crise sanitaire, la génération des 20 ans peut se poser des questions et s'inquiéter pour l'avenir. France Bleu Normandie leur donne la parole à l'occasion d'une journée spéciale ce mercredi 20 janvier "Avoir 20 ans en 2021" à la radio et sur francebleu.fr.

. - .

Kylian est un jeune DJ originaire de Démouville près de Caen. Il anime des soirées depuis ses 10 ans et a commencé une formation de DJ en novembre dernier près de Poitiers. Ces derniers mois ont été difficiles pour le jeune homme qui n'a pas pu faire partager sa passion de la musique et sortir librement avec ses amis. "On a cette impression qu'on perd notre jeunesse à cause d'un virus..."

De base, le jeudi, vendredi, samedi, j'étais dans les bars et les discothèques à Caen, je m'amusais, je profitais littéralement de ma jeunesse. Là, maintenant, le jeudi, vendredi, samedi, je suis dans mon lit devant Netflix, ça n'a plus rien à voir !

Le jeune homme confie avoir participé à "une ou deux" soirées clandestines, "dans le respect des gestes barrières." "Mais il faut nous comprendre, là c'est notre jeunesse qui se joue, c'est la plus belle partie de notre vie."

Kylian, DJ : "On a cette impression qu'on perd notre jeunesse à cause d'un virus..." Copier

. - .

Étudiante en troisième année de médecine à Caen, Margaux commence à voir se dessiner la dure réalité des soignants, y compris aux yeux de l'opinion publique qui a changé au fil des mois. "Au début du Covid, les soignants étaient applaudis, ils étaient un peu comme des héros pour tout le monde. Mais après, il y a plus eu un sentiment de méfiance."

Les gens ne sont pas forcément reconnaissants de tout ce que les médecins fournissent en temps, ils ont beaucoup moins de vie sociale. Et ça, ça fait peur.

Margaux, étudiante en médecine : "J'ai plutôt l'impression que les gens pensent que la médecine a exagéré l'épidémie et c'est très décevant." Copier

. - .

Ewl Guennoc est joueuse professionnelle de basket à Mondeville. La meneuse de jeu de l'USO Mondeville s'apprête à fêter ses vingt ans dans un contexte très particulier le 15 mai prochain tout en vivant une année charnière pour sa carrière."

Les vingt ans normalement c'est une étape de la vie que tu fêtes parce qu'à vingt ans tu changes de décennies et là pour le coup on verra où cela nous mènera mais je ne suis pas sûr qu'on puisse le fêter de la même façon. Ce sera une année spéciale mais la santé est plus important. Il faudra profiter de chaque moment que l'on aura.

Ewl Guennoc, meneuse de jeu de l'USO Mondeville Copier

. - .

Ottilia est en BTS au lycée des métiers de l’hôtellerie-restauration François-Rabelais à Ifs. Elle est pleine d'inquiétudes dans ce qui devraient être les meilleures années de sa vie.

C'est moins drôle que prévu. On ne peut pas travailler normalement, on n'a pas les moyens de se détendre et ça commence à devenir un peu pesant au quotidien.

Ottilia, étudiante en BTS hôtellerie-restauration, en plein doute sur son avenir Copier

. - .

Orlane est également en BTS hôtellerie-restauration au lycée François-Rabelais à Ifs. Plus positive que sa camarade, elle veut croire en l'avenir.

L'avantage de nos filières, c'est qu'on a toute la partie gestion, droit, économie, etc... donc nous pouvons facilement partir sur des postes de management ou sur d'autres domaines.

Orlane, étudiante en BTS hôtellerie-restauration : "Ça repartira un jour ou l'autre, on en a besoin !" Copier

. - .

Sarah, une étudiante originaire de Caen, est sourde. Elle a intégré en septembre dernier l'école d'infirmière d'Alençon mais s'est heurtée à des difficultés. Pour suivre sa formation en 3 ans et accomplir son rêve de devenir infirmière, Sarah a besoin de plusieurs interprètes en langue des signes. Tout cela a un coût : environ 30 000 € par an pour 700 heures d'études. Ses camarades se sont mobilisés pour qu'elle puisse recevoir des fonds. Aujourd'hui, elle peut mener à bien ses études mais cela reste compliqué d'avoir 20 ans en 2021.

On est obligé de travailler chez soi seule, les activités, les cinémas, les boîtes de nuit sont fermés. On s'ennuie un peu et c'est très dur.

Sarah, étudiante en école d'infirmière à Alençon : "C'est dur d'avoir 20 ans en 2021." Copier

. - .

Drôle d'année pour l'attaquant du Stade Malherbe Caen, Nicholas Gioacchini. A 20 ans, il entame sa première saison complète en tant que joueur professionnel mais au plaisir de jouer dans des stades aux gradins remplis, il doit jouer des rencontres à huis-clos.

Je n'ai pas encore l'expérience d'être dans un Stade complet à 30, 40 ou 50.000 personnes. Après, j'ai vécu cette expérience à Lens l'année dernière et si c'était le cas pour chaque match les rencontres seraient très différentes de maintenant. J'aime bien quand il y a du monde et j'aime encore plus jouer à l'extérieur quand il y a beaucoup de monde. Tout le monde est contre toi, il faut que tu prouves encore plus. J'aime bien les insultes, ça me met dans le match.

Nicholas Gioacchini, joueur du SM Caen Copier

. - .

Parmi les jeunes que nous avons interrogés, il y a aussi Léni, un caennais qui rêve de devenir journaliste. L'année de ses 20 ans est-elle un cauchemar ?

Je vais un peu faire une réponse de Normand, oui ça a été difficile d'avoir 20 ans en 2020 et en début 2021 parce qu'on ne voit pas nos proches, l'université à distance, c'est plus compliqué qu'en présentiel [...] mais je pense qu'à côté de ça, on a passé une année tranquille au vu de ce qu'ont vécu d'autres personnes dans l'histoire.