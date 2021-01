Avoir 20 ans en 2021 : à Paris les plus jeunes réinventent leur manière de faire la fête

France Bleu vous propose une journée spéciale ce mercredi centrée autour de la jeunesse et des problématiques rencontrées avec le COVID. Malgré la fermeture des boîtes de nuit, l'annulation des soirées étudiantes et la mise en place du couvre-feu, les plus jeunes ne veulent pas abandonner la fête.

"Ha il y a un petit goût de l'ancien monde !" se réjouit Nicolas une bière à la main. Il est 17 heures et cet étudiant parisien profite de pouvoir prendre encore l'air avant le couvre-feu de 18 heures instauré pour lutter contre le coronavirus. Sur la place de la Contrescarpe, ils sont une petite vingtaine à se retrouver pour boire un verre à emporter. "Ça fait plaisir, c'est ma première pinte pression de l'année. On profite des petits moments de vie sociale qu'il nous reste et ça fait plaisir de voir des jeunes" ajoute l'étudiant de 22 ans qui vient de retrouver un ami pour discuter un peu.

Pour Lola, 25 ans, ce moment est nécessaire pour s'aérer un peu l'esprit. "C'est marrant la dernière fois je parlais d'un bar à mes amis et j'ai dit "ha oui à une époque j'y allais beaucoup". Et je me suis dit c'est pas possible cette expression, on dirait que c'est une époque révolue qui n'existera plus quand on allait dans des bars!"

Des parisiens s'offrent un verre à emporter avant le couvre-feu à 18 heures © Radio France - Maureen Suignard

A quelques mètres de là, Paul et Victoire discutent une bière à la main."On avait envie de se voir c'est quand même plus sympa d'être ici que l'un chez l'autre. On est dehors, il y a une petite ambiance et un peu de monde, c'est agréable" témoigne Paul.

Réinventer la fête

Malgré la fermeture des boîtes de nuit, l'annulation des soirées étudiantes, ces jeunes parisiens refusent de dire adieu à la fête. Ils s'organisent autrement. Paul et Victorine vont passer des soirées chez leurs amis et le nombre de convives n'a pas varié avec la pandémie. "On fait la fête dans des apparts, de 18h à 6 heures, ce sont de longues soirées, c'est plus intense mais on a pas trop le choix. Et si on a un petit coup de mou pendant la soirée, on se force à rester." D'autres tentent tout de même de rentrer à la maison pendant la nuit : "On prend le risque de payer 135 euros d'amende" confie Alice en riant.

Mais l'ambiance a tout de même changé depuis un an. Il y a d'un côté la joie démultipliée de se voir et de danser quand cela est possible mais aussi une certaine angoisse. "C'est un stress permanent. Il y a toujours la crainte d'attraper le coronavirus et surtout de le refiler à nos parents ou nos grands-parents" ajoute Lola qui assure se faire tester chaque fois qu'elle rentre auprès de sa famille.

Autre particularité de la fête cette année, les rencontres se font plus rares. "Malheureusement ce sont toujours les mêmes amis que l'on connait déjà que l'on voit" raconte Mathieu qui explique vouloir limiter les contacts pour ne pas propager le coronavirus. "On voit toujours les mêmes 15 personnes. Tous les amis plus éloignés ont tous disparus" abonde Lola.

Aucun ne se risque à donner une date pour le retour des grosses soirées, des festivals mais tous espèrent que ce n'est qu'une mauvaise période à passer et ils prévoient déjà d'en profiter au maximum le moment venu. "Moi j'espère que quand tout cela sera fini, les gens feront dix fois plus la fête et s'amuseront dix fois plus. En tout cas moi c'est ce que j'ai prévu de faire" conclut Lola.