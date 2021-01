Avoir 20 ans en 2021 : Bresom, rappeur, a profité des confinements pour écrire sur son quotidien

À l'occasion de notre journée spéciale "avoir 20 ans en 2021", découvrez l'énergie et la maturité de Bresom, un jeune Rennais qui utilise sa passion, le rap, comme refuge face à la crise sanitaire et aux difficultés de sa génération.

Grâce au confinement, j'ai évolué dans ma musique

Enfermés dans son petit studio rennais, Bresom (qui veut dire "sombre" en verlan) a profité du premier confinement pour écrire et peaufiner ses textes. "Moi, la solitude, je la vis bien. Il n'y a que comme ça que j'écris bien. Grâce à ça, j'ai évolué dans ma musique."

Celui qui s'inspire de son quotidien et de celui de ses amis pour ses textes de rap a démarré un projet en solitaire fin 2019, à quelques semaines du premier confinement.

La musique comme une façon de se faire entendre

À l'origine, le Rennais officie au sein du groupe 909, dans lequel les jeunes rappeurs veulent parler à leur génération. "On voit la musique comme une façon de se faire entendre, un peu plus cool que de faire des discours dans la rue, par exemple", explique Bresom.

Le jeune rappeur garde en tête l'agression de Michel Zecler, un producteur noir de musique, à Paris en novembre dernier. "On fait de la musique et on a déjà connu des contrôles un peu chauds. On connaît tout ça et on sait ce que ça fait de le vivre"

Avoir 20 ans en 2021 c'est structurer sa vie d'après

Pour Bresom, avoir 20 ans en 2021 c'est "structurer sa vie d'après. Il faut vraiment se bouger, se décider, et c'est ce que j'ai fait". Il a donc commencé une formation au sein de l'Institut breton d'éducation permanente, après avoir arrêté un BTS au lycée Bréquigny.

Le couvre-feu complique le tournage des vidéos

Aujourd'hui, le couvre-feu à 18 heures l'empêche de tourner les vidéos de ses chansons : "Avec mon groupe, on aime bien "clipper" la nuit, pour que ça fasse une petite ambiance... Là, la nuit, on doit être chez nous", regrette Bresom. Ses premiers titres en solitaire seront disponibles sur les plateformes de musique d'ici le mois de mars.