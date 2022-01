Saint-Jean de Braye : par conviction écologique, ils s'engagent dans une ressourcerie en service civique

A l'occasion de la journée spéciale "avoir 20 ans en 2022", ce mardi, France Bleu Orléans donne la parole aux jeunes ! A Saint Jean de Braye, Laurie et Anthony, 20 et 24 ans, ont décidé de consacrer une année de service civique au "seconde main" dans une ressourcerie, par conviction écologique.

Qu'est-ce que ça veut dire "avoir 20 ans en 2022" ? Les jeunes ont la parole ce mardi 18 janvier sur France Bleu et s'expriment sur leurs envies, leurs rêves, leurs difficultés en cette période de crise sanitaire. A Saint-Jean de Bray, près d'Orléans, deux étudiants, Laurie et Anthony, respectivement 20 et 24 ans ont décidé de mettre en pause leur cursus scolaire pour travailler pendant un an dans une ressourcerie, de l'association "La ressource AAA", en service civique. Un projet écoresponsable, qui prône le seconde main.

Une pause après des études rendues difficiles par la crise sanitaire

Dans la boutique, on ne trouve que des objets du quotidien (textile, vaisselle, livres) collectés, éventuellement réparés ou rénovés et revendus à prix cassés. Au delà du conseil aux clients, c'est le côté pédagogique du lieu qui plaît à Laurie : "On anime des ateliers où on utilise des objets qu'on nous a donné pour sensibiliser le public, les enfants, mais pas seulement au réemploi et à la création de seconde main. L'écologie ça concerne les générations futures. On peut faire un geste aujourd'hui mais aussi agir pour demain, c'est le plus important."

La ressourcerie de Saint-Jean de Braye. © Radio France - Thomas Vichard

La ressourcerie de Saint-Jean de Braye. © Radio France - Thomas Vichard

Étudiante pendant trois ans aux Beaux-Arts de Brest, section design, Laurie a décidé de prendre cette pause après une dernière année éreintante, où le contexte sanitaire est venu se mêler à la pression des études. "Je voulais repartir de zéro. C'était un choix assez audacieux et au final, ça paye parce que je me sens hyper bien ici maintenant", explique-t-elle.

Quel parcours avec le service civique ?

Si Anthony a passé le pas, c'est surtout par lassitude. "_J'étais e_n formation de développeur web, je ne l'ai pas terminé. En fait, ça me plaisait moyennement", raconte le Bourguignon, originaire de Mâcon en Saône et Loire. Lui aussi semble avoir trouvé un sens à sa vie grâce à cette expérience en service civique : "Travailler pour l'environnement, ça me plaît. Je m'y intéressais déjà beaucoup, en regardant beaucoup de documentaires, de reportages. On se dit pourquoi pas à faire ça ? Et là, j'aime ce que je fais.J'ai l'impression d'être utile et de faire quelque chose d'important. pour moi, pour tout le monde, pour la société."

Expérience concluante donc pour Anthony, qui compte reprendre ses études, un BTS en gestion et protection de la nature. Laurie de son côté, "se laisse encore un peu de temps", mais une chose est sûre, son métier plus tard devra respecter ses "valeurs environnementales et sociales".

Quant à la grande question, "ça veut dire quoi avoir 20 ans aujourd'hui ?" voici leurs réponses :

C'est se rendre compte du monde dans lequel on vit et pouvoir agir pour voir changer les choses à notre échelle, à notre manière. Ne pas avoir peur. Oser entreprendre, oser essayer, se tromper, puis rebondir - Laurie