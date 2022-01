Adrien de Ligueux a créé un lieu de rencontre pour rapprocher les habitants

Il n’y a pas d’âge pour faire vivre un village. A Ligueux, Adrien et ses copains du village ont créé le lieu de rencontre qui leur manquait. Une preuve que les jeunes sont dynamiques en Gironde. Pour la journée “Avoir 20 ans en 2022”, France Bleu Gironde leur donne la parole

Sur le secteur du Réolais, Ligueux est un lieu qui compte pour Adrien. Cet étudiant en lettres, passionné de littérature depuis le collège, aime ce village de 170 habitants qui l’a vu grandir. Désormais, il a envie de s’engager pour sa commune et ses “voisins”. Son objectif : faire entendre la voix de la ruralité. Pour cela, il a créé un lieu de rencontre pour rapprocher les habitants.

Avoir 20 ans à la campagne, c’est un plaisir !

Si Ligueux est un petit village où tout le monde se connaît, la vie quotidienne ne permet pas toujours de faire se rencontrer les habitants. Ici, pas de librairie ou de salle de spectacle pour se retrouver ! Face à ce constat, Adrien et d’autres jeunes de la commune ont décidé de créer un espace pour se rencontrer. Grâce à leur inscription au Budget participatif organisé par le Conseil départemental, ils ont remporté 20 000€ leur permettant d’avancer sur leur projet qui a vu le jour depuis. Ainsi une aire de jeux permet à toutes les générations de se rencontrer. Un skate park, un terrain de basket, des jeux pour les enfants, un boulodrome… ils ont pensé à tout et ont su fédérer élus locaux, jeunes et tout le village autour de cette belle initiative qui attire aussi les habitants des communes alentour.

