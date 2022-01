Avoir 20 ans en 2022: Louis de Francisci, créateur de Bo Rivag, une marque de vêtements au goût de vacances

Avoir sa propre marque de vêtements, c'était un peu le rêve d'enfant de Louis de Francisci. Après quelques jobs d'été dans des magasins, il commence des études dans le domaine de la vente. Il rejoint finalement un master à l'Ecole de Commerce de Dijon, la BSB. Là, il intègre l'incubateur, ce programme qui permet à de jeunes étudiants de commencer leur projet professionnel. C'est comme ça que nait Bo Regar, en septembre 2020.

Des vêtements qui font penser aux vacances

Mais pour le jeune créateur de 24 ans à l'époque, l'histoire dure depuis plus longtemps: "Bo Rivag est né un été, je me suis dit: pourquoi pas retranscrire directement l'atmosphère méditerranéenne, ensoleillée, bienveillante, par le vêtement." Ca donne des habits aux couleurs pastels qui sentent les vacances, mais pas seulement.

Une entreprise engagée

L'autre particularité de Bo Rivag, c'est son engagement . D'abord, le jeune créateur tient à ce qu'un maximum d'éléments soient produits en France: "On a 40% de notre produit fini qui est Made in France, c'est-à-dire la broderie, les étiquetages et le packaging d'envoi." Les broderies sont d'ailleurs réalisées dans des ateliers de Dijon et Saint-Etienne.

Pour le coton, il vient du Nicaragua. Il provient d'industries textiles contrôlées, dans lesquelles le personnel reçoit une formation, et est payé à un salaire convenable. Un choix du jeune homme qui est autant attaché à la qualité du produit, qu'aux conditions dans lesquelles il est produit. A terme, l'objectif, c'est qu'au moins 50% du produit soit fait en France.

Derrière ces engagements, il y a aussi une logique écoresponsable: "les étiquetages sont constitués de ficelles, de plastique recyclé, la boîte n'est pas constituée de carton mais d'une matière en amidon de maïs", explique Louis de Francisci. De la même façon, le site internet de Bo Rivag ne propose que trois nouveaux vêtements par saison. Une façon de sensibiliser les acheteurs à la surconsommation.

Un pari sur l'avenir

En plus de ce site internet, les produits Bo Rivag sont vendus au magasin TriRox à Dijon, et dans deux autres magasins à Saint-Etienne. C'est un bon début pour la petite entreprise qui commence tout juste la commercialisation de ses produits. Pour l'instant, les ventes permettent d'amortir les coups de production, mais Louis de Francisci reste confiant: "en général, dans l'entreprenariat, on dit qu'une entreprise est viable au bout de trois ans." Et le jeune homme ne compte pas s'arrêter là: "Le Graal ce serait peut-être d'ouvrir une boutique Bo Rivag, en bord de mer, pour rester logique!"